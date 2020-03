Los elegidos de Osella en Colón para la final con Talleres

La noticia de este viernes por la mañana sin dudas que estuvo dada en la baja por lesión de Rafael García en Colón. El defensor uruguayo sufrió un esguince en su rodilla y por ese motivo quedó descartado. En función de eso, es que finalmente el entrenador Diego Osella decidió que viajen 19 futbolistas, en vez de los 20 que tenía previsto.

En la lista de los jugadores que viajarán a Córdoba sin dudas que se destacan las presencias del marcador central Facundo Garcés y del delantero Facundo Farías (goleador de la Reserva), quien concentra por primera vez. De hecho, la semana pasada Farías firmó su primer contrato con el club por las próximas tres temporadas. En este caso, la comisión directiva quiso evitar que se le escape tal como sucedió con Braian Galván (estaría apartado por su salida a Colorado Rapids de Estados Unidos –Mejor League Soccer–).

Por su parte, no está en la lista el volante ofensivo Agustín Doffo a quien el entrenador llevó varias veces al banco de relevos, pero que todavía no lo hizo debutar después de su paso por Chile. El que sí volvió a estar en la consideración de Diego Osella es el volante Santiago Pierotti, quien no estuvo ante Boca, ya que en el partido de Reserva con Newell's sumó cinco tarjetas amarillas y debió purgar una fecha de suspensión.

Diego Osella 1.jpg Diego Osella se juega su continuidad en Colón ante Talleres. UNO Santa Fe | José Busiemi

Después, está la base que viene siendo tenida en cuenta, pero sin Emmanuel Olivera, que estará al margen por alcanzar el límite de amonestaciones. Por eso fue un cimbronzado la lesión de Rafael García, que tenía todos los boletos para ser el sustituto y compañero de zaga de Bruno Bianchi.