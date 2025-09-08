Dudas en la oposición, sobre la candidatura a presidente de Colón de Ariel Utrera

Ariel Utrera estaría analizando presentarse como candidato a presidente de Colón. Pero desde la Agrupación Ricardo Magdalena sembraron dudas sobre su candidatura

Desde la oposición, objetan una posible candidatura de Ariel Utrera a presidente de Colón.

La fecha ya está confirmada . Las elecciones en Colón se desarrollarán el domingo 30 de noviembre y las nuevas autoridades estarán asumiendo el lunes 1 de diciembre.

En consecuencia , ahora sí arrancó la carrera para la sucesión de Víctor Godano y parece que serán varios los candidatos que competirán en los próximos comicios.

A los habituales y conocidos candidatos, en los últimos días se sumó un nombre nuevo. Se trata del empresario Ariel Utrera quien estaría analizando la chance de armar una lista para presentarse en las elecciones.

LEER MÁS: Colón buscará sellar su permanencia ante un durísimo Estudiantes (RC)

Sin embargo, desde la agrupación que encabeza Ricardo Magdalena pusieron en duda la chance de que Utrera pueda participar de las elecciones.

Y es que según la información que maneja la agrupación Ricardo Magdalena, Utrera no figuraría en el padrón de socios de Colón, que obviamente de ser así, le impediría participar de las elecciones.