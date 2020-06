Los juveniles que esperan por saber si seguirán en Colón

La dirigencia de Colón está metida de lleno en los contratos que se quieren renovar el próximo 30 de junio. Todo sugerido por el entrenador Eduardo Domínguez, que está actualmente en Buenos Aires a la espera de una resolución sobre la vuelta a los entrenamientos. Por ahora no hubo concreciones y el escenario es más complejo de lo esperado, ya que se busca reducir el presupuesto y varios de los jugadores no quieren ceder tanto. Pero paralelamente hay otro tema no menor por resolver y que puede ser clave en el futuro: los juveniles en edad de primer contrato.

• LEER MÁS: La nueva fórmula de Vignatti que empieza a confirmarse

La semana pasada, UNO Santa Fe reveló que habría un principio de acuerdo para asegurarse al capitán de la reserva, Facundo Garcés por los próximos tres años. De todas maneras aún no estampó la firma. Un jugador que quedaba libre a fin de mes, pero producto de que la AFA le dio la posibilidad a los clubes de acordar con los jugadores hasta diciembre, amplió el margen de negociación. Más que nada, porque la cuarentena por la pandemia del coronavirus hizo un importante desajuste en todos los órdenes.

Facundo Garcés.jpg Habría un acuerdo de palabra para el primer contrato de Facundo Garcés. Prensa Colón

Pero hay varios juveniles en la misma situación y a esta altura suena complejo que todos puedan continuar en Colón. Todos integrantes de la reserva de Pablo Bonaveri, entre los que sobresalen Eric Meza, Bruno Espíndola, Facundo Centurión, Wilson Ruiz Díaz, Ignacio Rurak, Uriel Báez, Sebastián Malimberni y Juan Pablo Fleitas.

• LEER MÁS: Colón, lejos de retener a los jugadores que pidió Domínguez

Con la quita de los descensos, la idea de la dirigencia y del entrenador Eduardo Domínguez es darle más rodaje a los chicos del club. Muchos de estos tienen minutos en la tercera división, pero quizás no todos puedan continuar. Por eso será clave la óptica del DT, respecto en qué puesto busca potenciar y por quiénes apostar. Una decisión crucial en este sentido para estos chicos.

image.png Hay varios juveniles de la reserva que esperan una resolución de Colón

Vale resaltar que cuando se retomen las prácticas, por decisión del cuerpo técnico, se sumará al plantel profesional Facundo Farías, la joyita santafesina que ya firmó contrato con Colón con una cláusula que, según fuentes sabaleras, sería la más alta del fútbol santafesino. Pero como suele pasar, no trascendió cuánto es. Se vienen semanas de definiciones.