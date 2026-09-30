Los números negativos de Colón con el arbitraje de Álvaro Carranza

Álvaro Carranza fue designado para dirigir el partido que el Sabalero jugará ante Estudiantes de Buenos Aires

Por la 32ª fecha del Torneo de la Primera Nacional, Colón recibirá el sábado desde las 15 a Estudiantes de Buenos Aires y dicho cotejo tendrá el arbitraje de Álvaro Carranza.

Y los antecedentes de Colón con el árbitro mencionado son muy negativos , al punto tal que el Sabalero no ganó nunca con Carranza en cancha.

Así las cosas, Carranza dirigió al Rojinegro en cinco partidos, de los cuales, Colón perdió cuatro y empató el restante, que fue precisamente el último, cuando el 24 de mayo empató como local 1-1 ante Mitre de Santiago del Estero.

La primera vez que arbitró un partido de Colón, fue el 5 de agosto de 2024, en la derrota como local ante Mitre de Santiago del Estero por 2-1, que marcó el final del primer ciclo de Iván Delfino y la lesión que sufrió Ignacio Lago.

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Luego, el 30 de marzo de 2025, dirigió el cotejo en el que Colón cayó ante Gimnasia de Jujuy 1-0 en el Brigadier López. El tercer encuentro con Carranza, fue el 6 de julio de 2025 en la derrota como visitante 2-0 ante Chaco For Ever.

Mientras que el cuarto partido que Carranza dirigió a Colón fue el 18 de abril de este año, cuando el elenco sabalero perdió en condición de visitante ante Deportivo Morón 2-0. Ese día, expulsó en el primer tiempo a Matías Muñoz.

Pero como se dice habitualmente, las rachas están para cortarse y eso es lo que buscará Colón este sábado cuando sea local ante el Pincha de Caseros.