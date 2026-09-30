Colón: Pier Barrios es duda y Sebastián Olmedo podría continuar como titular

El experimentado defensor entrenó de manera diferenciada y aún no está en su plenitud física, por lo cual, el zaguero guaraní seguiría como titular

El sábado desde las 15, Colón recibirá a Estudiantes de Buenos Aires , con la obligación de ganar para no perder terreno en la tabla de posiciones y además por que su rival, es un adversario directo en la lucha por los primeros puestos.

Y es que el Sabalero suma 49 puntos, mientras que el Pincha de Caseros tiene 45 unidades. De allí la importancia que tiene el encuentro que se jugará en el estadio Brigadier López.

Para dicho encuentro, el técnico Iván Delfino realizará al menos dos cambios, que son los ingresos de Agustín Toledo e Ignacio Lago y los que saldrán son Matías Muñoz (suspendido) y Gabriel Risso Patrón.

Pero el gran interrogante pasa por el bloque defensivo, dado que Pier Barrios, quien ingresó algunos minutos en el partido ante All Boys no está en su plenitud física y por ello no se sabe si estará desde el arranque.

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En la práctica del martes, el experimentado defensor entrenó de manera diferenciada y en consecuencia, no habría que descartar que siga fuera del equipo ocupando un lugar en el banco de relevos.

Por lo cual, a tres día del partido con Estudiantes de Buenos Aires, es factible que Sebastián Olmedo continúe siendo titular conformando la zaga central junto a Federico Rasmussen.

A esta altura de la semana, tiene más chances de seguir dentro de los 11 el zaguero guaraní. Pero habrá que estar atentos a la evolución de Barrios, para ver si Delfino lo piensa como titular o si sigue siendo una alternativa.