Cómo será la recta final de Colón y sus rivales por llegar al Reducido

Colón tiene cinco fechas por delante para intentar mejorar su posición en la Zona A y llegar al Reducido con ventaja deportiva. El paso a paso del tramo final.

La pelea por los primeros puestos de la Zona A de la Primera Nacional entró en su tramo decisivo y Colón sabe que todavía tiene margen para escalar posiciones. El Sabalero suma 49 puntos y ocupa el quinto lugar, pero tiene varios equipos muy cerca y otros que aparecen por encima con calendarios que incluyen enfrentamientos directos.

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El equipo de Iván Delfino tendrá cinco partidos para cerrar la fase regular: Estudiantes de Buenos Aires (L), Mitre de Santiago del Estero (V), Almirante Brown (L), Ciudad de Bolívar (V) y Defensores de Belgrano (L).

El calendario tiene un dato importante: tres de esos cinco rivales están involucrados directamente en la pelea por los puestos de Reducido. Estudiantes, Almirante Brown y Ciudad de Bolívar aparecen también entre los equipos que buscan terminar lo más arriba posible.

Por eso, Colón no solamente tendrá la posibilidad de sumar puntos, sino también de quitarle unidades a rivales directos.

La pelea por arriba: Ferro, Morón, Godoy Cruz y Madryn

Ferro lidera la zona con 61 puntos, seis más que Morón. El conjunto de Caballito tiene por delante a Deportivo Madryn (L), Central Norte (V), Racing de Córdoba (L), Chaco For Ever (L) y Acassuso (V).

Morón, segundo con 55, afrontará una serie que puede resultar determinante: All Boys (L), Estudiantes de Buenos Aires (V), Mitre (L), Almirante Brown (V) y Ciudad de Bolívar (L).

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El tercero es Godoy Cruz, con 53 puntos, que jugará ante Los Andes, All Boys, Estudiantes de Buenos Aires, Mitre y Almirante Brown.

En tanto, Deportivo Madryn suma 50 unidades, apenas una más que Colón, y tendrá un recorrido exigente: Ferro, Chaco For Ever, Acassuso, San Telmo y San Miguel.

En otras palabras, Colón tiene a Madryn inmediatamente por delante y a Godoy Cruz y Morón todavía a una distancia que permite pensar en escalar posiciones, especialmente porque varios de esos equipos se cruzarán entre sí.

Los cruces que pueden beneficiar a Colón

Uno de los puntos más importantes del calendario está en que los competidores directos se enfrentarán entre sí.

Almirante Brown, que tiene 46 puntos, deberá jugar ante San Telmo, San Miguel, Colón, Morón y Godoy Cruz. Es decir, tendrá tres partidos contra equipos que están directamente involucrados en la pelea por la parte alta.

Estudiantes de Buenos Aires, con 45, tendrá quizás uno de los calendarios más cargados: Colón, Morón, Godoy Cruz, Los Andes y All Boys.

Y Ciudad de Bolívar, que suma 42, afrontará cinco encuentros ante Acassuso, San Telmo, San Miguel, Colón y Morón.

Esto genera una situación particular: los puntos estarán en disputa entre varios de los protagonistas de la pelea, por lo que una buena racha de Colón podría permitirle aprovechar los resultados ajenos y subir varios escalones.

¿Qué busca Colón de acá al final?

Más allá de asegurar su lugar en el Reducido, la posición final será fundamental. El reglamento establece que los equipos que ingresen al Reducido se cruzarán de acuerdo con su ubicación en la tabla y que, en determinadas instancias, la ventaja deportiva estará vinculada con la posición obtenida durante la fase regular.

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Por eso, para Colón no da lo mismo terminar quinto, cuarto, tercero o incluso más arriba. Cada puesto puede modificar el rival y las condiciones del camino hacia el segundo ascenso.

El Sabalero tiene por delante cinco partidos y un calendario que ofrece oportunidades concretas: enfrentará a tres rivales que están en la pelea directa y, al mismo tiempo, verá cómo varios de sus competidores se quitan puntos entre sí.

La pelea está abierta y Colón depende de sí mismo para mejorar su posición. El desafío de Delfino será transformar ese calendario en puntos y llegar a la definición del campeonato con la mejor ubicación posible.