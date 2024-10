Los partidos pasan y los delanteros de Colón no dicen presente

Pasó un partido más en donde los delanteros de Colón no lograron convertir. El último antecedente fue por la 28ª fecha ante Gimnasia de Mendoza

Colón no marcó goles en el empate ante Chaco For Ever. Sin embargo, en los dos partidos anteriores había anotado cuatro, pero con una particularidad, ninguno de ellos los marcó un delantero.