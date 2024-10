Osella, obligado a cambiar para una nueva final de Colón

Colón dejó pasar la gran chance de continuar prendido bien arriba en la tabla de posiciones de la Zona B de la Primera Nacional, tras empatar sin goles frente a Chaco For Ever, como visitante, con lo cual terminará la fecha como mínimo, a cuatro puntos de la cima.

Colón ahora pone el foco en San Telmo, quien viene de ser perjudicado por un arbitraje muy adverso, y a quien recibirá el próximo sábado a partir de las 17, en el estadio Brigadier López, en un duelo que se presenta clave en la previa para tener un buen cruce en el Reducido, si es que no puede ir por la quimera del primer lugar.

Castet fue protagonista de la jugada del penal en un Colón que no dio pie con bola en el Beranger de Temperley.

Luego de este partido directo ante San Telmo, Colón visitará a Atlético de Rafaela, que viene de vencer como local a Atlanta, victoria con la cual alcanzó a Brown de Adrogué, en la carrera por no descender de forma directa por la Zona B. En tanto que cerrará ante quien hoy se presenta como un rival clave, ya que Deportivo Madryn hoy le lleva tres puntos.

Osella, obligado a cambiar en Colón

Osella volvió desde Chaco con la certeza de que deberá al menos realizar una variante obligada, ya que Braian Guille fue expulsado (podría recibir una dura sanción por sus gestos e insultos al árbitro Luis Lobo Medina y su asistente).

En tanto que esperará por la evolución de Facundo Castet, de quien dijo que fue reemplazado en el primer tiempo como consecuencia de un esguince de tobillo, con lo cual se espera su evolución para saber la gravedad del mismo.

LEER MÁS: Gran preocupación en Colón por la lesión de Facundo Castet

Por Guille se metería Javier Toledo, para de esta manera conformar dupla ofensiva con Genaro Rossi, más allá que no habría que descartar a otro volante como Brian Farioli o Joel Soñora, para adelantar a Christian Bernardi al puesto de enganche o segundo punta.

En tanto que si Castet no está en condiciones de ser tenido en cuenta, como todo resulta aparentar, su reemplazante sería Nicolás Fernández, el jugador que arribó desde Estudiantes y que lo reemplazó en el primer tiempo ante Chaco For Ever, ya que Andrew Teuten se recupera de un desgarro.

Mientras que la duda pasa por saber, si está en condiciones, por quien recuperaría su lugar en el equipo Federico Jourdan (el jugador más afectado por la intoxicación que sufrió el plantel). Podría volver por Sebastián Prediger o Alan Forneris, de cara a este partido crucial ante San Telmo.