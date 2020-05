Lucas Mugni llegó al corazón del hincha de Colón

"Arranqué en Gimnasia de Ciudadela y a los nueve llegué a Colón, donde me formé. Me tocó formar parte inicialmente en un plantel que integran jugadores como Kitu (Damián) Díaz, Bichi (Esteban Fuertes) y una linda camada de pibes con muchas ilusiones. Además de (Alejandro Capurro), Chino (Ariel) Garcé y Diego Pozo, entre otros", contó el santafesino Lucas Mugni, actual volante de Sport Recife, en medio de una cuarentena rigurosa en Brasil, que siente cada vez más el cimbronazo de la pandemia del coronavirus.

• LEER MÁS: Castillo: "Jugué con el cartelito de que me gustaba la joda"

Ahora a sus 28 años (12 enero de 1992) y con una importante trayectoria, analizó sus inicios en Santa Fe y fue autocrítico, con una atípica honestidad brutal sobre algunos temas que muchos prefieren callar en lugar de contar. En diálogo con Radio Gol 96.7, el oriundo de barrio Sargento Cabral contó cómo es el escenario actual en el vecino país: "Acá en Brasil está complicado, con un presidente (Jair Bolsonaro) que no quería saber nada con la cuarentena al inicio. Incluso pidió que la gente saliera a trabajar y eso golpeó fuerte. Pasamos dos meses iniciales de una cuarentena no obligatoria y algo más riguroso porque empezó a colapsar todo en un claro retroceso".

Embed

"De igual modo, estoy disfrutando esta nueva etapa en Sport Refice. Fueron tres meses donde me tocó jugar casi 40 partidos. Una locura y contento por eso. A la vez veo crece a mi familia y eso te genera algo más fuerte todavía", apuntó Lucas Mugni a poco tiempo de haber sido padre por primera vez.

• LEER MÁS: ¿Qué se dice en La Plata sobre el conflicto por Zuqui?

Luego sí Lucas Mugni se refirió a sus inicios en Colón: "Al ser tan hincha me cuesta ser objetivo. A decir verdad el debut lo disfruté muchísimo. Desde ir a entrenar a compartir plantel con jugadores de una enorme calidad. Lo veía como un desafío y eso me sirvió mucho. A mí familia también le dio una felicidad infinita. Tuve la chance de jugar dos Clásico y me hubiese gustado jugar más, pero los que tuve los disfruté mucho. Después de Colón me fui para Flamengo, donde estuve dos años y medio, y luego pasó por Newell's y Lanús en Argentina, entre otros equipos".

En acción. Mugni pretende regresar al fútbol argentino. Colón vendió a Lucas Mugni a Flamengo de Brasil, donde estuvo dos años

Pero luego detallé que su partida no fue como le hubiera gustado: "Fue una situación difícil. No fue de la mejor manera mi salida, porque justo el club no estaba bien deportiva y económicamente, a lo que hay que agregarle que a mí tampoco me habían ido del todo bien las cosas. No me gustó irme así. Prefería haberlo hecho seis meses antes, donde tuve incluso chances de Selección, pero la realidad era que me iban a transferir. Otra opción era Atlas, al que Colón creo que le debía plata y me iban a mandar por dos pesos. Por suerte apareció de lo Flamengo, que era una mejor propuesta y podía dejarle más dinero al club. Nunca pasó por mi cabeza irme lavándome las manos o libre. Soy un agradecido y quise devolver esa confianza".

• LEER MÁS: Marini: "La nuestra es una generación olvidada por la dirigencia"

Asimismo, expuso: "Cuando llegué a Brasil, donde también estaba desapareciendo el enganche, me tuve que ir adaptando a otros puestos y ahora le agregué un poco más de sacrificio. Hasta llegué a jugar de doble cinco con (Vanderlei) Luxemburgo, aprendí a marcar y eso me ayudó un montón para ser más versátil, porque ya no se buscaban enganches. Hoy me siento un jugador más completo".

En cada mercado de pases, siempre suena con posibilidades de volver y Lucas Mugni sostiene una cosa: "Siempre me quedó esa espina durante unos años, de haber podido dar más. Pero soy de los que piensan que uno consigue lo que merece, pero tengo claro que podía conseguir más. Después tuve unos problemas y me tocó estar un año sin jugar y ahora estoy feliz de lo que estoy consiguiendo. Se me fueron presentando piedras en el camino, como lesiones importantes, y así y todo la luché. Me tocó tomar una decisión importante de irme a jugar a Bolivia, porque necesitaba sumar minutos y tuve un gran año y me permitió nuevamente pegar el salto a Brasil con buenos rendimientos. Así que estoy aprendiendo de los errores como joven para potenciarme evitando quedarme con espinas".

• LEER MÁS: Eduardo Domínguez tiene un viejo sueño en la zaga central

Durante su estadía en el Sabalero, el mediocampista tuvo varios privilegios. Disputar dos encuentros ante Unión y de ser convocado a la Selección Argentina: "Fue una época muy linda, porque me sentía pleno futbolísticamente. Recuerdo con la mentalidad que fui a la Selección, queriendo demostrar que podía estar a la par por más de ser un equipo del interior y (Alejandro) Sabella me lo hizo sentir".

image.png Lucas Mugni fue citado para la Selección Argentina que comandaba Alejandro Sabella jugando para Colón. Actualmente está en Sport Recife de Brasil

"Tuve la chance de jugar dos Clásicos y me hubiese gustado jugar más, pero los que tuve los disfruté mucho. La previa del primero la recuerdo bien. Todo, no me olvido nada. La movilización de la gente. La expectativa que se generó es algo complicado de explicar. Son partidos lindos y justo me tocó ganar el primero, donde Colón hacía tiempo que no le ganaba y encima hice un gol. Tremendo. Sabía que me iba a quedar y por eso fui buscando el hueco. Cuando me quedó sabía que la iba a frenar y darle de zurda. Después la gente se vino abajo. Asombroso", rememoró.

Gol Mugni. Colón 1 Unión 0. Torneo Inicial 2012. Fecha 16. Fútbol Para Todos.

En el final, Lucas Mugni mantiene la fe firma como todo hincha de volver a vestir la sangre y luto: "Siempre tengo la ilusión. Es la verdad. Le debe pasar a todos los que salimos de Colón, y seguro dirán lo mismo. El deseo de volver siempre está. Respeto mucho las decisiones de los entrenadores y dirigentes, por eso no puede decir cuándo puedo volver. Si es por mí, el retorno es seguro".