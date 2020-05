¿Qué se dice en La Plata sobre el conflicto por Zuqui?

Este miércoles explotó una bomba en Colón, cuando se conoció que llegó al club una notificación (no una carta documento) donde Estudiantes reclama que se haga uso de la opción de compra de 2.000.000 de dólares por el pase de Fernando Zuqui, como consecuencia de haber jugado una determinada cantidad de partidos, situación diferente a lo entendido por las autoridades santafesinas que habían decidido no afrontar dicha alternativa para quedarse con el pase.

Como consecuencia de esta información surgió una catarata de informaciones que tuvieron en vilo al mundo Colón, ya que Estudiantes según se informa desde La Plata, si no tiene el rédito esperado en esta instancia, pretende reclamar incluso ante el TAS, para que se haga uso de la opción de compra de 2.000.000 de dólares de Zuqui, cuyo pase pertenece en partes iguales a Boca y al Pincha.

El sitio laplatasportsok comenzó informando: "Estudiantes ya notificó a Colón que debe hacer uso de la opción de 2M de dólares por el 50% del pase del jugador. Fernando Zuqui ya cumplió con la cantidad de partidos jugados estipulados en su contrato".

Mientras que más adelante, destaca: "El mediocampista dispuesto 44 partidos con la camiseta del Sabalero. Hasta el momento se dice que Colón no haría uso de la opción se compra pero el conjunto santafesino todavía no contestó el comunicado enviado por la dirigencia pincharrata. Agustín Alayes en diálogo con Radio La Red comentó que «Colon está obligado a comprar el 100% de Zuqui, 50% a Boca y el restante porcentaje a Estudiantes»".

En tanto que Info Cielo no se hace eco de esta información y solo detalla la situación de la que se venía hablando en Santa Fe: "El 30 de junio se va acercando, y en Estudiantes trabajan en la renovación de los contratos que se terminan. Claro que en esa misma fecha también hay varios nombres que deben regresar ya que finalizan sus préstamos en otras instituciones, y uno de ellos es Fernando Zuqui. El ex volante de Godoy Cruz y Boca, que viene de jugar el último año y medio en Colón, no seguirá jugando en el equipo santafesino ya que, de acuerdo a lo que pudo saber este medio, el Sabalero no está en condiciones de hacer uso de la opción de compra que tiene".

Por su parte, El Día no se hizo eco de esta polémica, a la vez que informó lo siguiente: "Lo que parecía un final anunciado finalmente se terminó dando. Colón de Santa Fe no hará uso de la opción de compra por la mitad del pase de Fernando Zuqui, por lo que el volante deberá regresar a Estudiantes a partir del 1° de julio. El futbolista mendocino estuvo a préstamo durante 18 meses en el club Sabalero y era titular, pero la dirigencia santafesina dejó en claro que no podrá afrontar los 2 millones de dólares para quedarse con el 50 por ciento del jugador, que pertenece en dos partes iguales al Pincha y a Boca. El préstamo del futbolista, finaliza el 30 de junio próximo".

Para luego, agregar: "Como quedó dicho, Zuqui arribó al Sabalero a comienzos de 2019 y había una cláusula de 50 partidos, y si se pasaba de ello, automáticamente se activaba. Puntualmente, el volante jugó 44 encuentros con la camiseta de Colón, contando torneos locales y también internacionales. Es decir, que Zuqui quedó a solo 6 partidos de llegar a esa cifra, tras jugar en la 1° fecha de la Copa de la Superliga cuando por lo menos le quedaban 10 encuentros por delante".

