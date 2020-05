Castillo: "Jugué con el cartelito de que me gustaba la joda"

Cristian Castillo dejó una huella muy profunda en el corazón de los hinchas de Colón, debido a que participó de la época dorada con la disputa de la Copa Libertadores de América y, además, convirtió en un Clásico Santafesino frente a Unión, lo que acrecienta más allá de su fútbol la enorme leyenda con la rojinegra.

En diálogo con Diez en Deportes por LT10 (AM 1020), Cristian Castillo hizo un repaso por su carrera con la camiseta de Colón, con los partidos de Copa Libertadores, los Clásicos Santafesinos y el recuerdo de haber integrado uno de los equipos más importantes de la historia del club.

En el arranque de la charla, Cristian Castillo se refirió a los goles más lindos de su carrera y admitió: "El que le metí a Unión con Olimpo fue un lindo gol. En los 115 años de Colón mandaban videos recordando goles y se me vino a la cabeza. Vi ese gol y al pase me lo dio Eduardo Domínguez. Fue muy lindo, por todo lo que representa Colón para mí, era de seis puntos ya que luchábamos el descenso con Unión. Luego con ese equipo de Julio Falcioni zafamos del descenso. También me acuerdo del gol en el Clásico en cancha de Colón, mi paso por Atlanta y en River también. Convertí goles muy emotivos para mí".

En cuanto a si lo sorprendió que Eduardo Domínguez encare la carrera que está haciendo como entrenador, Cristian Castillo dijo: "En ese momento éramos muy jóvenes. Yo tenía 28 y Edu 25. Tácticamente era muy ordenado. En ese momento Falcioni armó el equipo de atrás para adelante y salimos quinto, en un campeonato que ganó el River de Bichi Fuertes. Lo más difícil que tuvo fue su paso de entrenador a técnico, ya que pasó a dirigir a los que eran sus compañeros en Huracán. Mantener esa distancia es para sacarse el sombrero, ya que hizo una campaña muy buena. Ojalá que le vaya muy bien en su segunda etapa en nuestro querido club".

Luego, se le preguntó por el trato que les da la actual dirigencia a los jugadores de su camada, y Cristian Castillo admitió: "Trato de hablar siempre de las cosas positivas, no podría hablar mal de José (Vignatti). Con Pancho (Ferraro) me dieron la posibilidad de llegar a Colón. Hizo muchas cosas buenas por el club, hizo buenos equipos, la cancha, seguramente tendrá cosas malas, pero no las conozco porque no estoy en el club. Sí me gustaría que la camada de 1997 tenga más posibilidades de trabajar en el club, ninguno de nosotros dirigió el equipo, salvo Bichi Fuertes que estuvo muy poco. Todo lo que pasó fue en inferiores. Ojalá que pase eso algún día, porque tenemos sentido de pertenencia, conocemos el club, es toda gente honesta y buena, es lo que necesita este club tan importante para empezar a proyectarse como lo hicimos en ese momento".

En cuanto a lo que fue el paso internacional de Colón, Cristian Castillo sentenció: "Fue un partido muy importante, porque el equipo y el club venía en crecimiento. En nuestra época no era el club que es ahora, nosotros veníamos dando pasos importantes, con subcampeonatos, habíamos clasificado a la Conmebol que para nosotros era como la Champions. En tanto que en cancha de Lanús, luego del partido, fue tremendo lo que hizo el hincha en el Obelisco, una muralla roja y negra. Nos bajamos del micro para festejar. Luego hicimos un gran papel en la Libertadores, era la primera y la afrontamos con el profe Córdoba. En el desempate contra Lanús no teníamos entrenador, estaba Orlando Medina que nos dio una mano. En la charla técnica, sin faltarle el respeto a Orlando, la dimos entre nosotros. Sacamos un partido muy difícil adelante contra un Independiente con grandes figuras. Fue un paso muy importante en la hsitoria de Colón con 30 guerreros que nos tocó escribirla".

Se le preguntó si se arrepintió en su momento de irse a River en vez de aceptar la propuesta de Sporting Lisboa y Cristian Castillo afirmó: "No me arrepentí, estaba convencido que era la mejor decisión. Es aprendizaje. Con el tiempo a eso lo usás de experiencia. Había recibido un llamado de Mario Israel de River, la verdad me sedujo mucho, jugar en un equipo grande era muy importante. Lo charlé con José (Vignatti), los dirigentes respetaron mi decisión. Me vendieron en 2.500.000 por el 50% del pase. Tomé la decisión con mi familia, era un sueño por cumplir, no se da todos los días una charla como esa".

"Era una tentación muy grande. La espina de no haber jugado en Europa me quedó, me ofrecían un contrato de cinco años. Pensé que mi salto sería Colón, River y Europa. Los portugueses llegaron acá, hablaron conmigo. Luego fue Bruno Marioni. Pero siempre digo que fui muy sincero con José (Vignatti), pero luego tuvo la oportunidad de venderme y hacer un buen negocio, tanto para el club como para mí", agregó Cristian Castillo sobre esa frustrada llegada al Sporting Lisboa.

Luego, analizó de una forma muy particular su carrera y Cristian Castillo manifestó: "Mi carrera fue media ciclotímica, en Colón tuve momentos muy buenos, en River arranqué muy bien y luego me pinché. En Olimpo anduve muy bien pero no pude repetir en Independiente. Luego fui decayendo, se dieron así las cosas. Fue todo futbolístico, a veces no era del gusto del técnico, también jugaba con un cartelito que me habían puesto con lo cual cuando no funcionaba me atribuían a eso. Hice un cambio muy grande cuando me fui de River, ya que me fui llorando debido a que me había perdido una posibilidad muy linda. Cambié mi cabeza, mi manera de entrenar, de alimentarme, de descansar, de cuidarme. Pero luego las cosas te salen bien o mal. Pero tuve una carrera que nunca me la imaginé, de haber jugado 16 o 17 años en Primera, al jugar en Colón, River y la Selección Argentina".

También se le preguntó si se refería a la joda y Cristian Castillo destacó: "No tengo problemas de decirlo, todo sirve de experiencia. Uno va transitando por la vida cuando tiene 20 o 30 años piensa distinto a cuando tiene 45. A mí me cayó todo de golpe en Santa Fe, fue un furor, pero con ese equipo. No lo volví a vivir, salvo lo que se vivió en Paraguay, donde no sé si había tanta empatía como en aquel entonces. Era tremendo".

"Se te viene todo de golpe, no me lo esperaba. El hincha de Colón te hacía sentir importante, más si le caías bien. Pero nuestro grupo le cayó muy bien al hincha. De mi parte le estoy muy agradecido por el día a día, por el cariño. Pero es muy difícil la ciudad cuando te va bien, más siendo joven, con las mujeres, los boliches... Ahora con las redes sociales los jugadores se cuidan más, están menos salidores, y lo que hacen lo hacen puertas adentro, como debe ser", agregó en otra parte de la charla Cristian Castillo.

Por último se refirió a lo que hizo la gente de Colón en su época y en la final de la Sudamericana, y Cristian Catillo tiró: "La gente de Buenos Aires está enloquecida con Colón, sobre todo con lo de Paraguay. Nuestro equipo tenía mucha humildad y sacrificio que se trasladaba a la tribuna. Pero teníamos partidos buenos y malos, cuando teníamos los malos al rival le costaba mucho ganarnos, éramos 11 guerreros en la cancha, más los que estaban afuera. A eso la gente lo reconocía, por eso la gente se siente muy identificada con el equipo del 97 porque es un calco de la hinchada".