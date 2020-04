Paulatinamente se van conociendo definiciones en el fútbol argentino. Sobre todo factores determinantes producto de esta cuarentena por la pandemia del coronavirus. Sin dudas, la resolución de terminar la temporada fue el mayor sacudón por parte de la AFA y que, en muchos aspectos, causa polémica. Por lo pronto, los planteles sigue trabajando a la espera de la vuelta de la actividad. Uno de los casos es Lucas Viatri, que no se detiene en su afán de estar en plena condición en Colón.

Durante los últimos días, el club difundió a través de las redes sociales como algunos de los integrantes del grupo cómo afrontan la cuarentena laburando en sus respectivos domicilios. En este caso el delantero que llegó como refuerzo para esta temporada tras su último paso Peñarol de Uruguay.

Lucas Viatri.jpg Lucas Viatri sigue entrenando a la espera de la vuelta del fútbol en Colón. Foto: prensa Colón

Por ahora no pudo marcar, pese a que al comienzo del ciclo de Diego Osella fue un hombre importante aguantando de espaldas y bancando en el juego aéreo. Sin embargo, prácticamente no tuvo chances frente al arco rival producto del rol que se le pedía y perdió la titularidad.

Por eso no pierde la confianza en esta instancia y se sigue preparando con todo para estar disponible cuando sea momento de volver al ruedo. Con la confirmación de quitar los descensos, hubo algo de alivio en Colón, pero todavía no es algo firme, ya que los jugadores no están muy de acuerdo con esta determinación.

Amén de todo esto, los futbolistas no quieren parar y especular durante esta cuarentena y entrenan para no perder la forma. Lucas Viatri lo entiende así. ¡Mirá como entrena!