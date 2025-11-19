Benuzzi cuestionó a la lista de Alonso en Colón por UNO 106.3: "No hay que volver al pasado"

El candidato a vice por la lista de Ricardo Magdalena, Hugo Benuzzi, criticó a José Alonso y le pidió al socio de Colón "no cometer errores del pasado"

En la previa de las elecciones en Colón y a horas de la Asamblea de este jueves, Hubo Benuzzi, candidato a vicepresidente por la lista que encabeza Ricardo Magdalena , expuso sus sensaciones y lanzó duras críticas una de las lista. Lo hizo en una entrevista con La Segunda de Porta por UNO 106.3.

Consultado sobre lo que espera de la Asamblea, Benuzzi no dudó: “Espero ver si Alonso irá. No creo que se anime. El grado de caradurez no puede ser tan grande”. Y añadió: “Son elecciones donde esperamos que todo salga bien, pero siento cosas raras. Como que se subestimó al socio y a la institución”.

El pedido de Benuzzi a los socios de Colón

Cuestionó la candidatura de José Alonso: “Una lista como la que él encabeza, que dejó deudas, inhibiciones, un descenso y la no aprobación de los últimos seis meses de su gestión. Entonces pregunto cómo tiene capacidad moral para presentarse. Los socios deben tomar conciencia de eso. No podemos permitir volver al pasado. No se puede cometer ese error”.

José Alonso.jpg José Alonso salió a dar su versión ante las acusaciones por la venta que hizo Colón de Farías al Inter Miami.

Respecto al clima que espera para este jueves, expresó: “Espero que sea una Asamblea tranquila. Colón merece ir a lo más grande y a lo nuevo, sobre todo en estos procesos evolutivos. Por eso insisto en decir que se subestimó al club y a los socios”.

Benuzzi también remarcó la importancia que tendrá la representación en AFA si la lista de Magdalena gana las elecciones: “Es fundamental. Ricardo ya puso primera con ese tema hace rato. Será una de las principales tareas en los meses iniciales. Se trabajará fuertemente. No se puede estar ajeno a eso. Ricardo puso uno de los departamentos que tiene cerca de AFA sin costo para Colón”.

Sobre las impugnaciones que surgieron en los últimos días, el dirigente dio su versión: “Supuestamente se firmó un acuerdo para no impugnar, pero sí hacer observaciones. Cuando fueron todos a firmar, hubo una lista que faltó y dejó a todos en falta, entonces ninguno firmó. El apoderado de Luciani fue. Por eso hubo finalmente impugnaciones”.

Además, cuestionó el rol de la Junta Electoral: “La tarea de la Junta Electoral no es la mejor, porque incluso le permitieron participar de la lista y no figuran en el padrón electoral, lo que es una barbaridad. Estamos viendo un recurso de reconsideración y, si no, será en Personería Jurídica”.

