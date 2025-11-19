Uno Santa Fe | Colón | Colón

Benuzzi cuestionó a la lista de Alonso en Colón por UNO 106.3: "No hay que volver al pasado"

El candidato a vice por la lista de Ricardo Magdalena, Hugo Benuzzi, criticó a José Alonso y le pidió al socio de Colón "no cometer errores del pasado"

19 de noviembre 2025 · 15:33hs
En la previa de las elecciones en Colón y a horas de la Asamblea de este jueves, Hubo Benuzzi, candidato a vicepresidente por la lista que encabeza Ricardo Magdalena, expuso sus sensaciones y lanzó duras críticas una de las lista. Lo hizo en una entrevista con La Segunda de Porta por UNO 106.3.

• LEER MÁS: Colón y el caso Farías: Magdalena dijo que el 15% no podría cobrarse

Consultado sobre lo que espera de la Asamblea, Benuzzi no dudó: “Espero ver si Alonso irá. No creo que se anime. El grado de caradurez no puede ser tan grande”. Y añadió: “Son elecciones donde esperamos que todo salga bien, pero siento cosas raras. Como que se subestimó al socio y a la institución”.

• LEER MÁS: El candidato a DT de Colón que tiene apuntado Gustavo Abraham

El pedido de Benuzzi a los socios de Colón

Cuestionó la candidatura de José Alonso: “Una lista como la que él encabeza, que dejó deudas, inhibiciones, un descenso y la no aprobación de los últimos seis meses de su gestión. Entonces pregunto cómo tiene capacidad moral para presentarse. Los socios deben tomar conciencia de eso. No podemos permitir volver al pasado. No se puede cometer ese error”.

José Alonso.jpg
José Alonso salió a dar su versión ante las acusaciones por la venta que hizo Colón de Farías al Inter Miami.

José Alonso salió a dar su versión ante las acusaciones por la venta que hizo Colón de Farías al Inter Miami.

Respecto al clima que espera para este jueves, expresó: “Espero que sea una Asamblea tranquila. Colón merece ir a lo más grande y a lo nuevo, sobre todo en estos procesos evolutivos. Por eso insisto en decir que se subestimó al club y a los socios”.

• LEER MÁS: Colón convocó a los socios a la Asamblea Ordinaria donde tratará la Memoria y Balance

Benuzzi también remarcó la importancia que tendrá la representación en AFA si la lista de Magdalena gana las elecciones: “Es fundamental. Ricardo ya puso primera con ese tema hace rato. Será una de las principales tareas en los meses iniciales. Se trabajará fuertemente. No se puede estar ajeno a eso. Ricardo puso uno de los departamentos que tiene cerca de AFA sin costo para Colón”.

• LEER MÁS: Cuáles son los jugadores de Colón que se sumarán al trabajo la próxima semana

Sobre las impugnaciones que surgieron en los últimos días, el dirigente dio su versión: “Supuestamente se firmó un acuerdo para no impugnar, pero sí hacer observaciones. Cuando fueron todos a firmar, hubo una lista que faltó y dejó a todos en falta, entonces ninguno firmó. El apoderado de Luciani fue. Por eso hubo finalmente impugnaciones”.

• LEER MÁS: Conflicto en puerta: los jugadores de Colón evalúan reclamar formalmente por la deuda salarial

Además, cuestionó el rol de la Junta Electoral: “La tarea de la Junta Electoral no es la mejor, porque incluso le permitieron participar de la lista y no figuran en el padrón electoral, lo que es una barbaridad. Estamos viendo un recurso de reconsideración y, si no, será en Personería Jurídica”.

Escuchá la nota de Hubo Benuzzi en Colón, por UNO 106.3

Embed - LA SEGUNDA DE RICARDO PORTA - DR HUGO BENUZZI

