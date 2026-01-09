Mauro Peinipil, a un paso de Colón: el Sabalero está muy cerca de cerrar al lateral derecho

Las negociaciones con Independiente Rivadavia entraron en la recta final y hay acuerdo con el jugador. Restan detalles para que Peinipil sea jugador de Colón.

El mercado de pases empieza a dar señales concretas en Santa Fe y Mauro Peinipil quedó a muy poco de transformarse en nuevo jugador de Colón . Con el acuerdo contractual con el futbolista prácticamente cerrado, la dirigencia rojinegra trabaja para resolver los últimos aspectos económicos con Independiente Rivadavia y así concretar una incorporación prioritaria.

Las charlas entre clubes avanzaron de manera sostenida en las últimas horas. Colón logró acercarse a las pretensiones económicas del jugador y, además, habría encontrado una vía de solución a una deuda pendiente vinculada al pase de Sanguina, un punto que allanó el camino con la Lepra mendocina. El único escollo restante es el monto del cargo del préstamo, hoy en plena etapa de definición.

En ese sentido, Diego Colotto, director deportivo de Colón, reconoció públicamente que la negociación está muy avanzada. “Está encaminado, pero faltan detalles. La idea es resolverlo lo antes posible”, expresó en contacto con la prensa, dejando en claro que el acuerdo se encuentra en su etapa final.

LEER MÁS: Colón cerró la llegada del defensor paraguayo Sebastián Olmedo

La prioridad de Ezequiel Medrán

Peinipil es el lateral derecho apuntado por Medrán para completar el sector, competir directamente con Emanuel Beltrán y elevar el nivel de la banda. Federico Pérez aparece como alternativa, aunque el defensor de Independiente Rivadavia es el nombre que encabeza la lista.

A sus 26 años, Peinipil disputó 16 partidos en la última temporada y convirtió un gol. Se desempeña como lateral derecho, pero puede adelantarse como volante, una virtud que suma valor en la idea táctica del entrenador, que prioriza jugadores funcionales y con variantes posicionales.

En el mundo Colón el clima es claro: las próximas horas pueden ser decisivas para cerrar la operación y darle al Sabalero un refuerzo que está, cada vez más, a tiro de firma.