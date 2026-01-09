Uno Santa Fe | Colón | Colón

Mauro Peinipil, a un paso de Colón: el Sabalero está muy cerca de cerrar al lateral derecho

Las negociaciones con Independiente Rivadavia entraron en la recta final y hay acuerdo con el jugador. Restan detalles para que Peinipil sea jugador de Colón.

Ovación

Por Ovación

9 de enero 2026 · 16:49hs
Mauro Peinipil, a un paso de Colón: el Sabalero está muy cerca de cerrar al lateral derecho

El mercado de pases empieza a dar señales concretas en Santa Fe y Mauro Peinipil quedó a muy poco de transformarse en nuevo jugador de Colón. Con el acuerdo contractual con el futbolista prácticamente cerrado, la dirigencia rojinegra trabaja para resolver los últimos aspectos económicos con Independiente Rivadavia y así concretar una incorporación prioritaria.

Detalles finales por Mauro Peinipil

Las charlas entre clubes avanzaron de manera sostenida en las últimas horas. Colón logró acercarse a las pretensiones económicas del jugador y, además, habría encontrado una vía de solución a una deuda pendiente vinculada al pase de Sanguina, un punto que allanó el camino con la Lepra mendocina. El único escollo restante es el monto del cargo del préstamo, hoy en plena etapa de definición.

En ese sentido, Diego Colotto, director deportivo de Colón, reconoció públicamente que la negociación está muy avanzada. “Está encaminado, pero faltan detalles. La idea es resolverlo lo antes posible”, expresó en contacto con la prensa, dejando en claro que el acuerdo se encuentra en su etapa final.

LEER MÁS: Colón cerró la llegada del defensor paraguayo Sebastián Olmedo

La prioridad de Ezequiel Medrán

Peinipil es el lateral derecho apuntado por Medrán para completar el sector, competir directamente con Emanuel Beltrán y elevar el nivel de la banda. Federico Pérez aparece como alternativa, aunque el defensor de Independiente Rivadavia es el nombre que encabeza la lista.

A sus 26 años, Peinipil disputó 16 partidos en la última temporada y convirtió un gol. Se desempeña como lateral derecho, pero puede adelantarse como volante, una virtud que suma valor en la idea táctica del entrenador, que prioriza jugadores funcionales y con variantes posicionales.

En el mundo Colón el clima es claro: las próximas horas pueden ser decisivas para cerrar la operación y darle al Sabalero un refuerzo que está, cada vez más, a tiro de firma.

Colón Mauro Peinipil Independiente Rivadavia Ezequiel Medrán
Noticias relacionadas
Colón presentó de manera oficial a Matías Godoy.

Colón presentó oficialmente al delantero Matías Godoy

america de cali ya no quiere a neris y colon sostiene su postura

América de Cali ya no quiere a Neris y Colón sostiene su postura

budino: colon solo puede estar de paso en esta categoria y venimos a lograr el ascenso

Budiño: "Colón solo puede estar de paso en esta categoría y venimos a lograr el ascenso"

colon ya tiene dia y hora para visitar a central norte en la 2ª fecha de la primera nacional

Colón ya tiene día y hora para visitar a Central Norte en la 2ª fecha de la Primera Nacional

Lo último

Con referentes y juveniles, Unión define quiénes viajarían a Uruguay para los amistosos

Con referentes y juveniles, Unión define quiénes viajarían a Uruguay para los amistosos

El autodespacho no es viable en Santa Fe: fuerte rechazo gremial a la llegada del autoservicio en estaciones

"El autodespacho no es viable en Santa Fe": fuerte rechazo gremial a la llegada del autoservicio en estaciones

El gobierno ordenó un congelamiento de activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva

El gobierno ordenó un congelamiento de activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva

Último Momento
Con referentes y juveniles, Unión define quiénes viajarían a Uruguay para los amistosos

Con referentes y juveniles, Unión define quiénes viajarían a Uruguay para los amistosos

El autodespacho no es viable en Santa Fe: fuerte rechazo gremial a la llegada del autoservicio en estaciones

"El autodespacho no es viable en Santa Fe": fuerte rechazo gremial a la llegada del autoservicio en estaciones

El gobierno ordenó un congelamiento de activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva

El gobierno ordenó un congelamiento de activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva

A 10 años de la Triple Fuga: los detalles inéditos de los días en que los prófugos pasaron por Santa Fe

A 10 años de la Triple Fuga: los detalles inéditos de los días en que los prófugos pasaron por Santa Fe

Ley Jeremías: suspendieron y reprogramaron la marcha prevista para este viernes por mal tiempo

"Ley Jeremías": suspendieron y reprogramaron la marcha prevista para este viernes por mal tiempo

Ovación
Unión pone primera ante Gimnasia (CR) en el Malvicino por la fecha 17 de La Liga Nacional

Unión pone primera ante Gimnasia (CR) en el Malvicino por la fecha 17 de La Liga Nacional

La nueva estrategia de Colón para pagarle a Espínola y levantar la inhibición

La nueva estrategia de Colón para pagarle a Espínola y levantar la inhibición

Cónclave en Colón: José Alonso se reúne con Roberto San Juan

Cónclave en Colón: José Alonso se reúne con Roberto San Juan

Sorpresa en la lista de Unión: Tomás González viajaría a Uruguay

Sorpresa en la lista de Unión: Tomás González viajaría a Uruguay

Con referentes y juveniles, Unión define quiénes viajarían a Uruguay para los amistosos

Con referentes y juveniles, Unión define quiénes viajarían a Uruguay para los amistosos

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"