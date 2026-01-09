Colón cerró la llegada del defensor paraguayo Sebastián Olmedo

Colón tiene un nuevo refuerzo, se trata del zaguero paraguayo Sebastián Olmedo quien por estas horas viaja a Santa Fe para firmar contrato

En conferencia de prensa, el DT de Colón Ezequiel Medrán manifestó que tiene el 90% del plantel conformado y que restaba que lleguen tres o cuatro refuerzos.

Y una de las posiciones que el entrenador pretende reforzar es la zaga central. Por ello, es que este viernes, se conoció la información de que el Sabalero llegó a un acuerdo con un defensor paraguayo.

El nombre en cuestión es el de Sebastián Olmedo. Se trata de un zaguero de 24 años y 1.82 de altura que en el segundo semestre del 2025 jugó en Atlético Tembetary. Siendo titular en 20 de los 21 partidos que disputó.

El jugador se sumó al club paraguayo a mediados del 2025, ya que antes tuvo un paso por Puebla de México. Mientras que sus otros dos equipos fueron Sol de América y Luqueño.

De todos modos y más allá de sumar a Olmedo, Colón irá por otro marcador central de perfil zurdo. Siendo complicada la chance de sumar a Federico Rasmussen, la dirigencia y Diego Colotto manejan otras alternativas.