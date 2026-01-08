Horas decisivas en Colón para la llegada del lateral derecho Mauro Peinipil

Colón entra en horas decisivas para intentar cerrar al lateral derecho Mauro Peinipil, que aparece como una de las prioridades para Ezequiel Medrán , quien no esquivó el tema y le puso voz al interés tras la práctica abierta realizada este jueves en el predio 4 de Junio.

“Está encaminado, pero faltan detalles. Lo está manejando Diego (Colotto, el director deportivo). Esperemos lo podamos resolver rápido”, expresó el entrenador, dejando en claro que la negociación está avanzada, aunque no cerrada.

Según pudo saberse, con Peinipil ya estaría todo acordado en lo contractual, lo que representa un paso importante. El punto que hoy mantiene la operación en suspenso es el entendimiento entre Colón e Independiente Rivadavia. La situación se ve atravesada por un factor clave: el vínculo del defensor vence a fin de año, lo que obliga a las partes a encontrar una fórmula que conforme a todos.

Peinipil.jpg Colón acelera por Mauro Peinipil.

Un jugador funcional para Colón

Peinipil tiene 26 años y viene de disputar 16 partidos en la última temporada, donde marcó un gol. Si bien es lateral derecho por naturaleza, también puede desempeñarse como volante, una característica que suma valor dentro de la idea de Medrán, que busca variantes y versatilidad en el armado del equipo para la próxima Primera Nacional.

En paralelo, por las dudas Colón mantiene otras gestiones abiertas para reforzar el sector defensivo. Uno de los nombres que aparece en escena es el de Federico Pérez, quien se encuentra libre tras su paso por Quilmes y también es seguido de cerca por la dirigencia. ¿Se cierra lo de Mauro Peinipil?