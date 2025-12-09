Se pone en marcha la era Colotto en Colón: cuáles son las primeras medidas

Diego Colotto será presentado desde las 18 en el SUM del Hotel de campo como nuevo secretario deportivo de Colón. Cuáles son sus primeras decisiones.

Colón se prepara para oficializar este martes la llegada de Diego Colotto como nuevo secretario deportivo, una figura que será obligatoria a partir de la próxima temporada tanto en la Primera Nacional como en la Liga Profesional. La dirigencia encabezada por José Alonso apuesta a que el exdefensor, con vasta experiencia en gestión y formación, sea el eje de un proyecto integral que busca reconstruir al club desde su estructura futbolística.

Colotto llega con una radiografía completa del escenario actual. Durante la semana pasada se reunió en Rosario con el presidente Alonso y mantuvo contactos preliminares con el entrenador Ezequiel Medrán, quien continuará al mando del equipo en 2026. Con ese panorama sobre la mesa, el flamante secretario deportivo ya comenzó a delinear las primeras decisiones que deberán tomarse en un momento clave para el Sabalero.

Un plantel por reconstruir y al menos 15 refuerzos en carpeta

El diagnóstico es claro: Colón necesitará sumar una importante cantidad de jugadores para volver a ser competitivo. La base disponible hoy está integrada, en su gran mayoría, por futbolistas surgidos de las divisiones inferiores o que vienen teniendo rodaje en el primer equipo. A ese grupo se agregan los nombres confirmados de: Facundo Castet, Nicolás Talpone, Ignacio Lago y Nicolás Thaller.

La intención es sumar alrededor de 15 incorporaciones, apuntando a experiencia, jerarquía y perfiles que puedan convivir con un plantel joven al que se buscará potenciar.

Uno de los casos que Colotto quiere evaluar personalmente es el de Facundo Castro. Más allá de que no estaba en los planes de Medrán, el secretario deportivo considera que el delantero puede ser útil en la próxima temporada y pretende conocer su estado físico, su disposición y su situación contractual antes de tomar una decisión final.

Por otro lado, la continuidad de Luis “Pulga” Rodríguez asoma cada vez más lejana. Si bien su figura siempre despierta análisis en el club, su situación contractual, la edad y el contexto deportivo actual parecen alejarlo de un nuevo ciclo en Santa Fe.

Un proyecto integral: de Primera a inferiores

Aunque la urgencia inmediata pasa por armar el plantel profesional, Colotto llega con la idea de impulsar una refundación estructural del fútbol de Colón. La intención es renovar el proyecto integral, desde Reserva hasta las categorías menores, con una reorganización de cuerpos técnicos, nuevas metodologías de trabajo y objetivos de desarrollo que estén alineados con la identidad deportiva que se quiere construir.

La meta es ambiciosa: que el club vuelva a tener un sistema de formación sólido, coherente y que nutra de manera constante al plantel de Primera.

Gestiones urgentes: levantar la inhibición y cumplir con el plantel

Antes de avanzar con refuerzos, Colón debe resolver dos cuestiones determinantes. La primera es levantar la inhibición en FIFA por la deuda con Alberto Espínola, condición indispensable para poder inscribir jugadores. La dirigencia trabaja contrarreloj para destrabar la situación en los próximos días.

El otro punto clave es cumplir con el compromiso asumido por Alonso ante el plantel profesional. Tras conocer que un grupo de jugadores se presentó en Agremiados para reclamar sueldos adeudados —principalmente derechos de imagen acumulados desde agosto—, el presidente prometió pagar al menos un mes esta semana para evitar que la protesta avance. Cumplir ese paso es vital para estabilizar el clima interno y poder avanzar en el armado del nuevo Colón.

Un martes que marcará el comienzo de una nueva etapa

La presentación de Diego Colotto no será un acto formal más. Será el punto de partida de un proyecto que intentará sentar bases sólidas en medio de un contexto complejo, con un club que necesita reorganizarse, reconstruir su plantel y encarar la Primera Nacional 2026 con un rumbo claro.

El desafío es enorme, pero la planificación ya comenzó. Y Colotto será la pieza central de un Colón que busca reencontrarse con su identidad y recuperar el protagonismo perdido.