Medrán: "La categoría le mostró los dientes a Colón"

Ezequiel Medrán se refirió a las complejidades que tiene el Torneo de la Primera Nacional y a sus ganas de seguir en Colón

24 de octubre 2025 · 11:00hs
Ezequiel Medrán opinó sobre las complejidades que tiene el Torneo de la Primera Nacional.

Ezequiel Medrán opinó sobre las complejidades que tiene el Torneo de la Primera Nacional.

La continuidad de Ezequiel Medrán como DT de Colón está supeditada a las elecciones que se llevarán a cabo el domingo 30 de noviembre.

Y es quel 1 de diciembre asumirán las nuevas autoridades y allí se tendrá un panorama más claro respecto a la continuidad del cuerpo técnico que tiene contrato hasta diciembre del 2026.

En diálogo con Sol Play 91.5, Medrán habló de su llegada a Colón, elogió a Víctor Godano y describió las dificultades que tiene el Torneo de la Primera Nacional.

Medrán y el análisis del Torneo de la Primera Nacional

"Me encontré con un Godano noble, que siempre puso la cara y que la estaba pasando mal. Ellos acompañaron siempre y es por eso que estamos cómodos en Colón", expresó el entrenador.

En cuanto a las necesidades del plantel dijo: "Tengo claridad sobre lo que necesita Colón a futuro, pero no puedo referirme porque debo esperar las decisiones que tome la nueva directiva que sea electa. Primero debería hablar con ellos y después decidir sobre futbolistas y otros aspectos".

LEER MÁS: Medrán habló sobre su futuro en Colón y el convencimiento del presidente que asuma

"En la Primera Nacional hay que tener una ingeniería especial. La categoría le mostró los dientes a Colón y hay que entender cuáles son las necesidades en este torneo. Hay que armar buenos grupos para que todos vivan lo mismo y que todos acompañen. Desde el que corta el césped hasta el que sirve el desayuno, todos alineados detrás del escudo", aseguró Medrán.

Y por último indicó: "La Primera Nacional es un torneo físico, que requiere mucho desgaste y es de largo aliento. Por lo cual es fundamental conocer el presente de los jugadores".

