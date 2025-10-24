La continuidad de Ezequiel Medrán como DT de Colón está supeditada a las elecciones que se llevarán a cabo el domingo 30 de noviembre.
Medrán: "La categoría le mostró los dientes a Colón"
Ezequiel Medrán se refirió a las complejidades que tiene el Torneo de la Primera Nacional y a sus ganas de seguir en Colón
Por Ovación
Y es quel 1 de diciembre asumirán las nuevas autoridades y allí se tendrá un panorama más claro respecto a la continuidad del cuerpo técnico que tiene contrato hasta diciembre del 2026.
En diálogo con Sol Play 91.5, Medrán habló de su llegada a Colón, elogió a Víctor Godano y describió las dificultades que tiene el Torneo de la Primera Nacional.
Medrán y el análisis del Torneo de la Primera Nacional
"Me encontré con un Godano noble, que siempre puso la cara y que la estaba pasando mal. Ellos acompañaron siempre y es por eso que estamos cómodos en Colón", expresó el entrenador.
En cuanto a las necesidades del plantel dijo: "Tengo claridad sobre lo que necesita Colón a futuro, pero no puedo referirme porque debo esperar las decisiones que tome la nueva directiva que sea electa. Primero debería hablar con ellos y después decidir sobre futbolistas y otros aspectos".
LEER MÁS: Medrán habló sobre su futuro en Colón y el convencimiento del presidente que asuma
"En la Primera Nacional hay que tener una ingeniería especial. La categoría le mostró los dientes a Colón y hay que entender cuáles son las necesidades en este torneo. Hay que armar buenos grupos para que todos vivan lo mismo y que todos acompañen. Desde el que corta el césped hasta el que sirve el desayuno, todos alineados detrás del escudo", aseguró Medrán.
Y por último indicó: "La Primera Nacional es un torneo físico, que requiere mucho desgaste y es de largo aliento. Por lo cual es fundamental conocer el presente de los jugadores".