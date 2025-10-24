Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón termina la semana sin inhibición, pero en alerta permanente

En Colón buscan fondos para pagarle a Alberto Espínola, que todavía no inhibió, pero la notificación podría llegar en cualquier momento. El dinero hoy no está

Ovación

Por Ovación

24 de octubre 2025 · 17:51hs
Colón termina la semana sin inhibición, pero en alerta permanente

Colón termina una nueva semana sin recibir notificación de inhibición, aunque el tema mantiene en vilo a toda la dirigencia. La deuda con el paraguayo Alberto Espínola sigue sin resolverse y el riesgo de sanción de FIFA continúa latente. Sobre todo, porque no tiene el dinero.

• LEER MÁS: Colón cerró su tercera semana de trabajo con un malestar del plantel en aumento

Si bien el plazo para cancelar los 375.000 dólares más 12.800.000 millones de pesos ya venció, el Sabalero aún no logró reunir los fondos necesarios para cumplir con el pago.

• LEER MÁS: Medrán: "La categoría le mostró los dientes a Colón"

Colón por ahora no está inhibido

Desde el club aseguran que se está gestionando un préstamo bancario para regularizar la situación, pero la operación depende directamente del escenario económico que se configure tras las elecciones de este domingo. El movimiento del dólar y las tasas de interés son factores que hoy complican cualquier negociación.

Alberto Espínola
Por ahora, Alberto Esp&iacute;nola no inhibi&oacute; a Col&oacute;n.

Por ahora, Alberto Espínola no inhibió a Colón.

En paralelo, Platense sigue sin cumplir con las cuotas por el pase de Leonel Picco, lo que también genera un desequilibrio financiero que golpea a las arcas rojinegras. Por eso, la actual comisión directiva intenta llegar al final de su mandato con el tema saldado, aunque la realidad muestra que el dinero todavía no está.

• LEER MÁS: "Charlaremos con Pancaldo, es fanático de Colón y sabemos la capacidad que tiene"

Si bien la inhibición aún no se hizo efectiva, los intereses comenzarán a correr en caso de que el pago siga demorándose. Colón, entonces, transita horas de incertidumbre, atado a factores externos y esperando que la próxima semana traiga la tan esperada solución para evitar un nuevo golpe institucional.

Colón inhibición Alberto Espínola
Noticias relacionadas
Ricardo Magdalena afirmó que tiene entre sus candidatos a Ricardo Pancaldo.

"Charlaremos con Pancaldo, es fanático de Colón y sabemos la capacidad que tiene"

Medrán se refirió a su continuidad en Colón.

Medrán habló sobre su futuro en Colón y el convencimiento del presidente que asuma

se frenaron las rescisiones de contrato en colon por los problemas financieros

Se frenaron las rescisiones de contrato en Colón por los problemas financieros

el nuevo juvenil que podria firmar su primer contrato en colon

El nuevo juvenil que podría firmar su primer contrato en Colón

Lo último

Seguridad electoral en Santa Fe: el Ejército moviliza más de 7.000 efectivos y 700 vehículos desde este sábado

Seguridad electoral en Santa Fe: el Ejército moviliza más de 7.000 efectivos y 700 vehículos desde este sábado

Un hincha de Sarmiento ingresó al campo de juego para agredir al árbitro Andrés Merlos

Un hincha de Sarmiento ingresó al campo de juego para agredir al árbitro Andrés Merlos

Dengue en Santa Fe: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 16 barrios de la ciudad

Dengue en Santa Fe: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 16 barrios de la ciudad

Último Momento
Seguridad electoral en Santa Fe: el Ejército moviliza más de 7.000 efectivos y 700 vehículos desde este sábado

Seguridad electoral en Santa Fe: el Ejército moviliza más de 7.000 efectivos y 700 vehículos desde este sábado

Un hincha de Sarmiento ingresó al campo de juego para agredir al árbitro Andrés Merlos

Un hincha de Sarmiento ingresó al campo de juego para agredir al árbitro Andrés Merlos

Dengue en Santa Fe: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 16 barrios de la ciudad

Dengue en Santa Fe: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 16 barrios de la ciudad

El jugador de Boca que tiene chances de ir al Mundial con Cabo Verde o Paraguay

El jugador de Boca que tiene chances de ir al Mundial con Cabo Verde o Paraguay

Maltrato animal en Sauce Viejo: Chimuelo, el perro brutalmente agredido, se recupera y busca una familia

Maltrato animal en Sauce Viejo: Chimuelo, el perro brutalmente agredido, se recupera y "busca una familia"

Ovación
Medrán habló sobre su futuro en Colón y el convencimiento del presidente que asuma

Medrán habló sobre su futuro en Colón y el convencimiento del presidente que asuma

Unión confirmó un nuevo aumento en la cuota societaria

Unión confirmó un nuevo aumento en la cuota societaria

Charlaremos con Pancaldo, es fanático de Colón y sabemos la capacidad que tiene

"Charlaremos con Pancaldo, es fanático de Colón y sabemos la capacidad que tiene"

Una tapada de Tagliamonte en Unión, entre las mejores de la fecha 13 del Clausura

Una tapada de Tagliamonte en Unión, entre las mejores de la fecha 13 del Clausura

Palacio interrumpe su préstamo en Ferro y debe volver a Unión

Palacio interrumpe su préstamo en Ferro y debe volver a Unión

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras