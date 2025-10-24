Colón termina la semana sin inhibición, pero en alerta permanente

En Colón buscan fondos para pagarle a Alberto Espínola, que todavía no inhibió, pero la notificación podría llegar en cualquier momento. El dinero hoy no está

Colón termina una nueva semana sin recibir notificación de inhibición , aunque el tema mantiene en vilo a toda la dirigencia. La deuda con el paraguayo Alberto Espínola sigue sin resolverse y el riesgo de sanción de FIFA continúa latente. Sobre todo, porque no tiene el dinero.

Si bien el plazo para cancelar los 375.000 dólares más 12.800.000 millones de pesos ya venció, el Sabalero aún no logró reunir los fondos necesarios para cumplir con el pago.

Colón por ahora no está inhibido

Desde el club aseguran que se está gestionando un préstamo bancario para regularizar la situación, pero la operación depende directamente del escenario económico que se configure tras las elecciones de este domingo. El movimiento del dólar y las tasas de interés son factores que hoy complican cualquier negociación.

En paralelo, Platense sigue sin cumplir con las cuotas por el pase de Leonel Picco, lo que también genera un desequilibrio financiero que golpea a las arcas rojinegras. Por eso, la actual comisión directiva intenta llegar al final de su mandato con el tema saldado, aunque la realidad muestra que el dinero todavía no está.

Si bien la inhibición aún no se hizo efectiva, los intereses comenzarán a correr en caso de que el pago siga demorándose. Colón, entonces, transita horas de incertidumbre, atado a factores externos y esperando que la próxima semana traiga la tan esperada solución para evitar un nuevo golpe institucional.