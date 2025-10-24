Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón cerró su tercera semana de trabajo con un malestar del plantel en aumento

El plantel de Colón completó su tercera semana consecutiva sin competencia, con un clima interno complicado por el atraso en los salarios

Ovación

Por Ovación

24 de octubre 2025 · 15:20hs
Colón cerró su tercera semana de trabajo con un malestar del plantel en aumento

Prensa Colón

El plantel de Colón completó este viernes por la mañana en el predio 4 de Junio su tercera semana consecutiva sin competencia, tras una pálida campaña en la Primera Nacional que dejó al equipo sin chances y con un clima interno complicado por el atraso en los salarios.

Bajo la supervisión del entrenador Ezequiel Medrán, los trabajos se sostienen en el predio 4 de Junio, con rutinas livianas y en grupos reducidos, donde los juveniles van alternando minutos en reserva para mantenerse activos. Se extreman los cuidados para que no haya lesionados de gravedad.

Más allá de la planificación, el técnico analiza casos puntuales y posibles movimientos, aunque su continuidad estará sujeta a la decisión de la nueva dirigencia, que se definirá en las elecciones del 30 de noviembre.

Oscar Garrido y Ezequiel Medrán
Medrán estudia detalles para su planificación en Colón.

Malestar interno en Colón

El plantel tendrá descanso el fin de semana y retomará los entrenamientos el lunes, en lo que será la última semana de trabajo antes de las vacaciones. Según el cronograma ya estipulado por el entrenador en conjunto a la dirigencia, la pretemporada comenzará en la tercera semana de noviembre, con la posibilidad de que ya se produzcan algunas bajas en el plantel profesional.

Así transita el cierre del año para el Sabalero, que no volverá a tener competencia oficial hasta febrero, en un contexto marcado por la transición institucional, las dificultades económicas y la necesidad de planificar un nuevo comienzo deportivo.

Colón plantel Ezequiel Medrán
