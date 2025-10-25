Uno Santa Fe | Colón | Colón

En Colón por ahora la unidad no es lo único que cuenta para las elecciones

Si bien hay candidatos que aún insisten, el escenario hace casi inviable la unidad en Colón y habría no menos de cinco listas para las elecciones

Por Ovación

25 de octubre 2025 · 11:02hs
La posibilidad de una lista de unidad en Colón parece haberse esfumado ya a esta altura. A poco más de un mes de las elecciones, previstas para el 30 de noviembre, el panorama político se muestra más fragmentado que nunca. De hecho, todo indica que habrá no menos de cinco listas compitiendo por el mando.

Dentro de dos semanas vence el plazo para la presentación formal de listas y, pese a las reiteradas gestiones y conversaciones entre distintos sectores, no se logró un consenso que permita confluir en un proyecto común. Varios referentes todavía no bajan los brazos, pero la tendencia actual parece irreversible y cada grupo seguiría su propio camino.

Uno de los grandes obstáculos para alcanzar la unidad fue, una vez más, la definición del candidato a presidente, el puesto más codiciado y a la vez más conflictivo en cada intento de acuerdo. Aunque hubo voluntad de diálogo, pocos querían ceder ese lugar, lo que diluye cualquier posibilidad de entendimiento.

Colón, con no menos de cinco listas para las elecciones

Hasta el momento, se da por seguro que Ricardo Magdalena, Ricardo Luciani, Gustavo Abraham y, en principio, José Alonso serán parte de la contienda electoral. En el caso de Alonso, mantiene un perfil bajo y su entorno busca despegarlo de las versiones que lo vinculan al vignattismo, aunque las especulaciones no cesan.

Col&oacute;n se encamina a unas elecciones marcadas por la divisi&oacute;n.

Colón se encamina a unas elecciones marcadas por la división.

A su vez, la agrupación de Carlos Trod aún no fue reconocida oficialmente por el club, por lo que trabaja contrarreloj en la recolección de avales para poder presentar su lista. En tanto, Oscar Yódice ya avisó que, si no prospera la unidad, competirá bajo la bandera de la agrupación Poroto Saldaño.

Por el lado del oficialismo, todavía reina la incertidumbre. Víctor Godano, actual presidente, no seguirá una vez que finalice su mandat, y no está claro si habrá una alternativa del riñón.

Así, Colón se encamina a unas elecciones marcadas por la división y la multiplicidad de propuestas, donde será el socio quien tenga la palabra final el próximo 30 de noviembre, cuando se defina la nueva conducción que asumirá a partir del 1 de diciembre.

