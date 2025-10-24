"Charlaremos con Pancaldo, es fanático de Colón y sabemos la capacidad que tiene"

Ricardo Magdalena, candidato a presidente de Colón, se refirió a la charla que mantuvo con Ezequiel Medrán, pero también habló de Ricardo Pancaldo

El miércoles luego del partido de Reserva que Colón jugó en el estadio Brigadier López, el DT de Colón Ezequiel Medrán mantuvo una reunión con Ricardo Magdalena, quien será candidato a presidente en las próximas elecciones.

En diálogo con Sol Play 91.5, Magdalena habló sobre la charla que mantuvo con Medrán, pero también postuló a Ricardo Pancaldo como uno de los candidatos a ser entrenador sabalero.

Magdalena habló sobre la charla que tuvo con Medrán y el interés por Pancaldo

“Fue una charla más que extensa, estuvimos más de dos horas reunidos donde creo que se tocaron absolutamente todos los temas vinculados con la institución. Cuáles eran sus fuerzas y las ganas que tenía de seguir. Conmigo se termina la adaptación del club a quien venga, por lo cual, quien venga tendrá que adaptarse a la institución", aseguró Magdalena.

Para luego agregar: "Charlamos frontal y sinceramente. Me pareció un muy buen muchacho con muchas ganas y empeño, pero también de nuestro lado le fui totalmente sincero y le dije que teníamos en carpeta para la dirección técnica otro nombre. Y es el de Ricardo Pancaldo quien es fanático de Colón y sabemos de la capacidad que tiene como entrenador".

En relación al contrato vigente de Medrán con Colón indicó: "Le dije también que no tomaríamos una decisión apresurada sino que íbamos a esperar tranquilos y sin condicionamientos porque creo que hay otros que ya decidieron en base al contrato vigente que tiene Ezequiel. Y de verdad que yo no, si hay algo que no acepto son los condicionamientos por eso no será su contrato el motivo para determinar la continuidad o no de él".