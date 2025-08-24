Uno Santa Fe | Colón | Colón

Medrán modificó la predisposición del equipo y Colón volvió a competir

La llegada de Ezequiel Medrán fue importante para que Colón mostrara otra predisposición dentro de la cancha jugando su mejor partido en mucho tiempo

24 de agosto 2025 · 07:53hs
Con tres entrenamientos

Con tres entrenamientos, Medrán modificó la postura de Colón.

Colón terminó lamentando el empate ante Chacarita y es que a lo largo de los 90', el Sabalero fue más que el Funebrero y mereció quedarse con el triunfo.

Colón mejoró a partir de la llegada de Medrán

Pero más allá del resultado, lo positivo para Colón tuvo que ver con la predisposición que mostró el equipo, muy diferente a la observada en esa seguidilla de derrotas que venía arrastrando.

Desde el inicio del partido se pudo notar una actitud diferente, ya que el equipo salió a pelear, pero también a intentar jugar, ante un rival de los más importantes en la zona.

Y fue superior mereciendo incluso ampliar el resultado. Un error del arquero Tomás Giménez, le permitió a Víctor Figueroa llegar al empate, cuando Colón tenía el partido controlado.

LEER MÁS: Medrán: "El desafío es que la gente se sienta identificada de ver a Colón"

La intensidad y el orden fueron algunas de las virtudes que mostró Colón. Se pudo ver un equipo más corto, sin regalarse en defensa y jugando con mayor disciplina táctica.

Con apenas tres entrenamientos, está claro que el mensaje que bajó Medrán fue bien recibido por los jugadores. Ahora claro está, el desafío pasa por mantener esa actitud en lo que resta de la competencia.

La vara en Colón está demasiado baja y es por eso que cualquier mejora será notoria. Y es lo que sucedió en el partido ante Chacarita, en donde con algunos ajustes, se pudo observar un progreso.

LEER MÁS: Ortiz, tras la igualdad de Colón: "El equipo encontró una claridad"

Obviamente que con esto no alcanza y el resultado así lo indica. Siendo más que su rival y mostrando una versión mejorada, debió conformarse con un empate, que poco suma.

La realidad indica que Colón volvió a ser competitivo y eso es una buena señal. La imagen ante Chacarita fue diametralmente opuesta a la derrota contra San Telmo.

Medrán entendió que a Colón no le sobra nada y por eso rápidamente buscó poner en cancha un equipo ordenado que mostrara actitud e intensidad para con esas características comenzar a enderezar el rumbo y volver a competir.

Colón Medrán equipo
