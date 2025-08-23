Uno Santa Fe | Colón | Colón

Medrán: "El desafío es que la gente se sienta identificada de ver a Colón"

El DT de Colón, Ezequiel Medrán, valoró muchos conceptos que pusieron en práctica sus pupilos y ratificó: "El primer objetivo es mantener la categoría"

23 de agosto 2025 · 20:05hs
Ezequiel Medrán estuvo muy activo, así vivió el debut como DT de Colón, con apenas tres entrenamientos encima. Estuvo cerca de conseguir el triunfo pero debió conformarse con el 1 a 1 final.

En conferencia de prensa apuntó "nos pudimos imponer en el juego, de principio a fin, creo que las situaciones más claras las generamos nosotros, no obstante eso el plantel necesitaba un triunfo que no se dio. Es una base para competir, ese resultado creo que jugando así va a llegar".

Más adelante expresó que "Nacho (Lago) tuvo un golpe que no le permitía seguir, pidió el cambio, hizo un gran partido, rescato lo colectivo pero debo decir que jugó muy bien. Obviamente que tenemos que trabajar para fortalecer la confianza del plantel, de la manera que competimos hoy es por donde será la manera para salir adelante".

El estratega subrayó que "lo más importante es sostener los comportamientos en el tiempo, tres días de trabajo tuvimos, me gusta un equipo que presione alto, que pueda jugar en transiciones rápidas, se dio de muy buena manera en varios tramos, es que sea una base para sostenerlo y mejorarlo".

LEER MÁS: Colón mejoró su imagen pero no le alcanzó para derrotar a Chacarita

Más conceptos de Medrán

"Con tranquilidad lo analizaremos, pero me llevo las mismas sensaciones donde hay cosas para seguir mejorando, pero sabiendo que varias cosas el equipo las hizo muy bien".

Más adelante, recordó: "A Nacho lo tuve en Rafaela, a Garrido no lo tuve pero quise contar con él para Gimnasia de Mendoza, le dimos la posibilidad desde el arranque. Con Pulga hablé en la semana, me gustaría tenerlo bien y no perderlo, por eso jugó pocos minutos y lo vamos a llevar progresivamente para tenerlo bien".

En otro tramo de la charla admitió que "el fútbol es rendimiento, no importan las edades, fui jugador, así que no veo si es chico o grande, voy a buscar el mejor equipo para competir en cada momento".

Los valores que pusieron en práctica sus jugadores

"El ritmo y la intensidad del primer tiempo fue importante, en el segundo algo lo pudimos sostener, la próxima buscaremos competir más tiempo, será más progresivo, tenemos que tener soluciones, los vi comprometidos, se siente el dolor de no conseguir el triunfo, el equipo hizo méritos, así que hay que prepararnos para el próximo partido, hay margen de mejora".

Medrán también soslayó que "en definitiva cuando me tocó tomar la decisión de llegar a Colón lo hice convencido de conocer al plantel, en el día a día va profundizando, con mi cuerpo técnico estoy convencido que lo vamos a hacer competitivo, trato de transmitirlo como lo siento, con pasión, compromiso, trabajo, buscaremos el resultado que todo buscamos".

LEER MÁS: El uno por uno de Colón ante Chacarita en el Brigadier López

La satisfacción de tomar Colón

"Estoy realmente feliz de asumir el desafío de Colón, nuestra realidad es que estamos lejos de la zona de clasificación, el desafío es competir, que la gente se sienta identificada de ver a Colón, vamos a trabajar para eso, tener la empatía con la gente, esa pasión, ser incondicional, lo mismo que le pasa al plantel, la realidad marca que el primer objetivo es asegurar la categoría y terminar de la mejor manera el torneo".

Y en sus despedida, aseveró: "Es seguir sumando, dentro de lo malo tuvimos la capacidad de sumar, enfrente teníamos a uno de los animadores del torneo, uno no se conforma con eso, quiere que su equipo tome buenas decisiones, la entrega, el compromiso, las presiones, no es fácil, hay que convivir, que el público tenga en claro que lo necesitamos, Después se evaluará con claridad lo que fue el año".

