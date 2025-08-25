Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión mantuvo el invicto en Santa Fe, pero aún le falta para sacar un plus

"En casa nos estamos haciendo fuertes", dijo Leonardo Madelón tras el empate de Unión con Huracán que sirvió para mantener el invicto en el 15 de Abril, pero...

Ovación

Por Ovación

25 de agosto 2025 · 17:19hs
UNO Santa Fe | José Busiemi

Con un presente apretado en la tabla y la presión constante de sumar para alejarse del descenso, Unión encuentra en el 15 de Abril una fortaleza. En lo que va del Clausura se mantiene invicto de local, con una victoria y dos empates, lo que le da una efectividad del 55%.

• LEER MÁS: Unión no descansa: trabaja en Casasol y ya planifica los duelos ante River y Racing

“Nos estamos haciendo fuertes en casa y vamos sumando”, aseguró el entrenador Leonardo Madelón en conferencia de prensa, dejando en claro que, en un contexto de lucha por la permanencia, no perder también vale. Si bien es cierto que los números en casa permiten sostener cierta estabilidad, el equipo aún no logra marcar la diferencia que se necesita para despegar en la tabla.

• LEER MÁS: ¿Paz cambia de representante para renovar en Unión?

Unión, con una efectividad en baja de local

El dato es concreto: tres partidos jugados como local, con cinco puntos sobre nueve posibles. Ocupa el puesto 14 en la tabla general de los locales. El triunfo fue frente a Estudiantes, mientras que los empates llegaron ante Tigre y Huracán.

Unión tiene un 55% de efectividad en casa.

Unión tiene un 55% de efectividad en casa.

Un patrón que habla de solidez defensiva y compromiso, pero también de una falta de contundencia ofensiva que impide transformar ese invicto en un verdadero bastión de localía.

• LEER MÁS: Unión y Madelón celebran la recuperación de Marcelo Estigarribia

Aun así, en un campeonato donde cada punto puede ser determinante, mantener la racha sin caídas en casa es un alivio. Unión sabe que para cumplir el objetivo de conservar la categoría, el 15 de Abril debe seguir siendo una fortaleza. Pero también es consciente de que, tarde o temprano, necesitará más triunfos que empates si quiere salir del fondo sin sufrir hasta el final.

Unión 15 de Abril Huracán
