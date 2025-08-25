Unión y Madelón celebran la recuperación de Marcelo Estigarribia

Marcelo Estigarribia anotó dos goles en dos partidos, los mismos que había convertido en los anteriores 23 encuentros que había jugado

En dos partidos, Marcelo Estigarribia anotó los mismos goles que había marcado en los anteriores 23 encuentros.

Uno de los principales desafíos que tenía por delante el DT de Unión Leonardo Madelón tenía que ver con intentar recuperar a Marcelo Estigarribia.

Y es que cuando llegó Madelón, el presente de Estigarribia no era el mejor. Había llegado como el refuerzo más importante, dado que la dirigencia había realizando una importantísima inversión económica para sumarlo al plantel.

Sin embargo, el rendimiento de Estigarribia estaba lejos de colmar las expectativas que se habían generado, al punto tal de perder su lugar en el equipo.

Por ello, el delantero estaba jugando poco y cuando lo hacía su nivel era muy bajo. Encima en el partido por Copa Argentina ante Rosario Central, Estigarribia falló un penal en la definición desde los 12 pasos.

Con Lucas Gamba y Cristian Tarragona como delanteros titulares, Estigarribia debía conformarse con ingresar en los segundos tiempos.

Así sucedió en los primeros cuatro partidos del Torneo Clausura. Contra Estudiantes ingresó a los 20' del segundo tiempo, ante Boca lo hizo a los 22' del complemento, frente a Tigre a los 27' de la segunda etapa y ante Argentinos a los 16' del segundo tiempo.

Precisamente, en ese partido ante Argentinos se observó lo mejor de Estigarribia en mucho tiempo y por ello, en el partido siguiente ante Instituto, Leonardo Madelón le dio la chance de ser titular.

Y sin dudas que la aprovechó convirtiendo un gol, el segundo del Tate para comenzar a encaminar la goleada ante la Gloria en Córdoba.

Por ello, estuvo desde el arranque ante Huracán, para volver a anotar con un gran cabezazo cruzado y rescatar a Unión de lo que parecía una derrota.

Así las cosas, Estigarribia en dos partidos, marcó los mismos goles que había anotado en los 23 anteriores. Y ese dato refleja que el delantero recuperó la confianza en un momento de definiciones para el Tate.