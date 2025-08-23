Ortiz, tras la igualdad de Colón: "El equipo encontró una claridad"

Guillermo Ortiz habló de las virtudes de Medrán y su cuerpo técnico, como también reconoció que "nos llegaron dos veces y en una nos hacen el gol"

Guillermo Ortiz compartió la zaga central en Colón con Soto y también fue uno de los protagonistas que dejó sus impresiones después del empate ante Chacarita.

"Volvimos a replicar un buen partido, sufrimos porque nos llegaron dos veces y una nos convierten, un golazo de tiro libre. El equipo respetó el plan de juego que nos presentó Ezequiel, la sensación es que meremos más, era linda la chance de ganar pero no lo pudimos hacer", sostuvo.

Para después reconocer que "ellos con los cambios al modificar mejoraron, teníamos una idea, pusieron a Apa de extremo, a Facu Castet lo tuvimos que cerrar, hasta que nos acomodamos perdimos esa vorágine que tuvimos en el primer tiempo".

Ortiz también opinó que "la falta a Figueroa fue muy chiquita, cuando se fue Barreto, son cosas chiquitas que nos duelen mucho, nos llegaron dos veces y en una nos hacen el gol, son cosas que nos pasan este año".

En el cierre, subrayó: "La propuesta que trajeron fueron claros desde el principio, venían trabajando, tenían estudiado el plantel, el cambio de aire dimos muestras de lo que mostramos en el inicio del año, en esta semana vamos a profundizar, el equipo encontró una claridad. Tanto la gente como nosotros y los que estamos cerca de Colón nos da mucha bronca".