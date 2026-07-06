Colón acelera por un volante ofensivo para despedirse del mercado de pases

Con las llegadas encaminadas de Leandro Garate y Nicolás Reniero, Colón busca aprovechar su último cupo y surgió la opción Julián Mavilla, sin lugar en Belgrano

Colón entra en la recta final del mercado de pases con la necesidad de darle un último retoque al plantel. Después de acordar las incorporaciones de los delanteros Leandro Garate y Nicolás Reniero , la dirigencia y la dirección deportiva ahora concentran todos sus esfuerzos en sumar un volante ofensivo.

El tiempo juega en contra, resta poco margen para negociar y que deberán resolver en cuestión de horas una incorporación que, hasta aquí, se hizo esperar durante varias semanas.

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En Córdoba relacionan a un volante con Colón

En ese escenario comenzó a tomar fuerza un nuevo nombre. Desde Córdoba aseguran que Colón realizó consultas por Julián Mavilla, mediocampista de 26 años sin lugar en Belgrano, que pretende cederlo y, de ser posible, con un cargo. El futbolista ya venía siendo relacionado con Atlanta, pero en las últimas horas también apareció el supuesto interés sabalero, que busca un jugador con características ofensivas para potenciar la generación de juego.

Mavilla suena para Colón.

La búsqueda llega después de dos intentos que no prosperaron. En primera instancia, Colón hizo un importante esfuerzo para incorporar a Marcelo Eggel, aunque la aparición de Palestino de Chile con dólares truncó todo. Luego apuntó todos los cañones a Rubén Botta, una posibilidad que también se fue diluyendo con el correr de los días.

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Esas negociaciones consumieron un tiempo valioso y hoy obligan a acelerar. Con el mercado en su etapa decisiva, el club santafesino necesita actuar con rapidez si pretende cerrar una nueva incorporación antes de que baje la persiana. La intención es que Medrán cuente con una variante más en una zona del campo donde considera que todavía falta jerarquía y creatividad. Con Garate y Reniero prácticamente asegurados para reforzar el ataque, el foco ahora está puesto en encontrar al volante que complete el rompecabezas.

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Las próximas horas serán determinantes. Mientras el reloj corre hacia el cierre del mercado, Colón busca convertir el último cupo disponible en una incorporación que le aporte soluciones inmediatas para afrontar la segunda parte del campeonato.