Colón suma más recursos: dos delanteros llegan para potenciar el ataque

La salida de Facundo Castro y Lucas Cano dejó a Alan Bonansea como el único 9 del plantel. Esa realidad está a punto de cambiar en Colón

Durante buena parte del mercado, una de las principales preocupaciones de Colón estuvo en el centro del ataque. Las bajas de Facundo Castro y Lucas Cano redujeron al mínimo las alternativas para Ezequiel Medrán , que afrontó los últimos compromisos con Alan Bonansea como único 9.

La dirigencia entendió que esa situación no podía sostenerse si el objetivo era pelear por el ascenso. Por eso decidió destinar una parte importante de los recursos disponibles a un puesto considerado estratégico para la segunda rueda. La respuesta llegará de golpe.

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Dos 9 llegan para potenciar a Colón

En las próximas horas, Leandro Garate (último paso por AE Larisa de la segunda de Grecia) y Nicolás Reniero (Lugo de la tercera de España) arribarán a Santa Fe para completar la revisión médica, firmar sus respectivos vínculos y acoplarse al plantel. Dos variantes de experiencia para una posición donde el plantel había quedado demasiado corto. Quizás desde los números, dejan algunas dudas, porque no convivieron con el gol últimamente.

Garate llega a Colón con un paso desde AE Larisa de Grecia, pero su pase es de Huracán.

Más allá de sus características, la llegada de los dos delanteros representa una señal clara de la dirigencia. Colón optó por realizar un esfuerzo económico superior al de otras negociaciones para elevar el nivel de competencia en la ofensiva, convencido de que buena parte de sus aspiraciones dependerán de mejorar la eficacia frente al arco rival.

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Bonansea, que viene de convertir el gol de la victoria frente a Deportivo Madryn, dejará de cargar con toda la responsabilidad ofensiva. La competencia interna crecerá y el cuerpo técnico tendrá distintas opciones para elegir según el rival o el desarrollo de cada partido.

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Todavía restan conocerse los detalles de los contratos que firmarán ambos futbolistas, aunque ese aspecto quedó relegado frente a la certeza de que las operaciones ingresaron en su etapa final. Colón empieza a cerrar una de las grandes prioridades que se había trazado para este mercado. Ahora, el desafío será que esa inversión se traduzca en lo que más necesita el equipo para sostener su ilusión de ascenso: goles.