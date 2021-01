"Mi ilusión es trabajar en Colón pero con los jóvenes"

"Siempre está el contacto con los dirigentes de Colón, por ahí me consultan por algunos jugadores. Tengo relación con José (Vignatti) y con Patricio (Flemimg). Además mi hijo Santino juega en Colón y me pone contento que en esta etapa Eduardo (Domínguez) promueva a los chicos como lo hice yo cuando fui técnico. Siempre estoy relacionado con Colón, más allá de que vuelva o no", aseguró.

Para luego agregar "Me ofrecieron ser manager y entrenador, pero yo estaba con trabajo, y como le decía a José (Vignatti) yo estaba dirigiendo Patronato y era muy difícil irme. Pero siempre nos sentamos a hablar de fútbol e intercambiar ideas. Y cuando se estaba por ir Comesaña me preguntaron si podía asumir en Colón, pero estaba en Patronato. Igual siempre me gustó sentarme a hablar de fútbol y a veces me sentía un poco el técnico de Colón (risas)".

Por último consultado si le gustaría retornar a Colón respondió: "Me gustaría en algún momento volver a Colón, una propuesta de Colón siempre la analizo y con grandes porcentajes de aceptar. Me gustaría volver al club pero no como entrenador de primera división, quiero aclararlo bien porque tengo un gran respeto por Eduardo (Domínguez). Mi gran ilusión es volver a trabajar con los juveniles en Colón".