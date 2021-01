"Estoy muy contento de firmar mi contrato con Colón"

Luego de firmar su primer contrato, el jugador dialogó con Radio Gol 96.7 y allí expresó su alegría por firmar en Colón y repasó sus comienzos en el club. Pero además habló sobre la relación de amistad que mantiene con Alex Vigo y la confianza que le dio Eduardo Domínguez.

LEER MÁS: El Pulga Rodríguez cumplirá su contrato con Colón

"La verdad que muy contento de firmar mi primer contrato con Colón el club en el que estoy jugando desde muy chico, así que muy agradecido y es el comienzo de algo muy bueno. Yo estaba jugando un torneo en el que estaba Colón y ellos se interesaron por mí, me preguntaron si quería hacer una prueba y a la semana siguiente fui a entrenar en el club y allí comenzó todo", detalló sobre sus sentimientos y el comienzo en el club", comenzó diciendo.

Consultado por los técnicos que lo marcaron y la posición en la cancha en la que más cómodo se siente dijo: "Un DT que me marcó fue Fede Della Croce que lo tuve desde chico en Pre AFA y de más grande Luciano Calcagno que me enseñó muchas cosas. Me siento cómodo en ambas posiciones, aunque en la Reserva estuve jugando más de lateral izquierdo. Pero me es indistinto".

LEER MÁS: Tranquilidad en Colón tras el resultado de los hisopados

A la hora de hablar de su relación con Alex Vigo contó: "Somos amigos de muy chicos y es una competencia sana, él trata de darme consejos porque tiene más experiencia, nos damos consejos, trato de corregirle algunos errores y nos ayudamos entre los dos. Y estoy contento por el presente que tiene, ya que desde chico la viene luchando".

Por último se refirió a lo que le transmite el entrenador sabalero "Eduardo me brindó mucha confianza desde un principio, al igual que todo el cuerpo técnico. Por eso, trato día a día de potenciarme en lo que me piden y dar lo mejor de mí, para estar a disposición cuando tenga la chance".