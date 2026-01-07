Uno Santa Fe | Colón | Ezequiel Medrán

Colón y un mercado de pases quirúrgico: los puestos que Ezequiel Medrán quiere reforzar

El Sabalero avanza con una planificación, Ezequiel Medrán y Diego Colotto priorizan alternativas reales en sectores clave del equipo.

7 de enero 2026 · 09:45hs
Ezequiel Medrán

Ezequiel Medrán, atento y meticuloso, conduce la práctica de Colón mientras avanza el armado del plantel para la Primera Nacional 2026.

Colón transita el mercado de pases con una lógica clara y definida. Bajo la conducción de Ezequiel Medrán y el trabajo conjunto con Diego Colotto, la dirigencia apuesta a un refuerzo quirúrgico, enfocado en puestos específicos para sostener competitividad y profundidad en una temporada exigente de la Primera Nacional.

Defensor central zurdo: la prioridad de Ezequiel Medrán

Uno de los focos principales está puesto en la zaga central, especialmente en la búsqueda de un defensor zurdo, con la posibilidad concreta de incorporar dos futbolistas para cumplir el objetivo de tener dos alternativas por puesto.

En ese contexto, cuando todo parecía encaminado, Colón decidió dar marcha atrás y desactivar una operación que estaba prácticamente cerrada. Leonel González, marcador central zurdo de 31 años, finalmente no llegará a Santa Fe luego de que se modificaran condiciones clave de la negociación. El defensor, que venía de desempeñarse durante 2025 en Melgar de Perú, donde compartió zaga con Pier Barrios, era una de las apuestas fuertes de Colotto. La idea era replicar una dupla ya consolidada, pero el escenario cambió y el pase se cayó.

En paralelo, sigue en carpeta Federico Rasmussen, quien no continuaría en Godoy Cruz tras el descenso. El central tiene contrato hasta diciembre, pero la intención sería una salida de común acuerdo, siempre que beneficie a todas las partes. Sin embargo, el panorama no es sencillo: el futbolista tiene sondeos desde clubes de Primera División y, en caso de que esos intereses se transformen en ofertas formales, priorizaría continuar en la máxima categoría.

LEER MÁS: Colón presentó oficialmente al mediocampista Matías Muñoz

El número 8 y las búsquedas frustradas de Colón

Otro sector sensible es el del volante interno por derecha, el número 8 natural, una pieza clave para el equilibrio entre presión, recorrido y llegada al área rival.

Colón avanzó por Franco García, pero finalmente bajó el pulgar y el futbolista terminó recalando en San Martín de Tucumán. También estuvo muy cerca Tomás Fernández, uno de los nombres mejor posicionados y con negociaciones avanzadas, pero el mediocampista fue anunciado como nuevo refuerzo de Aldosivi, que seguirá en la Liga Profesional.

LEER MÁS: ¿Colón, tras los pasos del central zurdo Federico Rasmussen?

Lateral derecho: Beltrán llegó, pero el puesto no está cerrado

La banda derecha es otro de los sectores apuntados. La llegada de Emanuel Beltrán cubre una de las vacantes, pero en Colón quieren otro jugador para para elevar la competencia interna.

Beltrán arribó a préstamo con cargo y opción de compra, en una negociación que le permite al club evaluar su rendimiento deportivo antes de una eventual adquisición definitiva. El vínculo será por una temporada. Desde el análisis táctico, Beltrán ofrece rodaje, fiabilidad defensiva y proyección medida. A lo largo de su carrera disputó 173 partidos oficiales y convirtió 7 goles, una estadística que refleja continuidad, experiencia y adaptación a distintos sistemas.

Más allá de su llegada, sigue en carpeta Mauro Peinipil, futbolista que puede desempeñarse tanto como lateral derecho como volante por ese sector, una polifuncionalidad que resulta atractiva para variar esquemas sin perder equilibrio.

LEER MÁS: Colón fue al hueso con la propuesta de renovación y blindará a Ignacio Lago

Una hoja de ruta clara

Colón no improvisa. El mercado avanza con decisiones puntuales, negociaciones complejas y algunos objetivos que se caen, pero con una hoja de ruta definida. Medrán y Colotto saben qué buscan: equilibrio, competencia interna y respuestas tácticas para construir un equipo sólido, confiable y con aspiraciones claras.

