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Golpe para Colón: Lértora quedó descartado para recibir a Mitre

El capitán sufrió una pequeña ruptura fibrilar en el aductor y no jugará el domingo en el Brigadier López. En tanto, Ignacio Lago será cuidado especialmente para intentar que llegue en condiciones.

Ovación

Por Ovación

19 de mayo 2026 · 13:57hs
Golpe para Colón: Lértora quedó descartado para recibir a Mitre

Prensa Colón

Las primeras sensaciones tras el empate frente a Estudiantes de Buenos Aires terminaron confirmándose en el arranque de la semana. Federico Lértora padece una pequeña ruptura fibrilar en el aductor y no podrá estar presente el próximo domingo cuando Colón reciba a Mitre de Santiago del Estero en el Brigadier López.

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El volante había abandonado el campo de juego en Caseros durante el primer tiempo, visiblemente dolorido, luego de resentirse de una molestia muscular que arrastraba desde hacía varias semanas.

La baja representa un problema importante para Ezequiel Medrán, ya que pierde a uno de los futbolistas más importantes del equipo en plena pelea por la cima de la Zona A.

Medrán analiza variantes en Colón

Sin Lértora disponible, el entrenador rojinegro deberá definir quién ocupará su lugar en la mitad de la cancha.

Darío Sarmiento aparece como una de las principales opciones si la idea es sostener un equipo más ofensivo, similar al que se vio ante All Boys. Sin embargo, tampoco se descarta la posibilidad de que Agustín Toledo se meta en el equipo para darle más equilibrio y recuperación al mediocampo.

Colón All Boys Darío Sarmiento

La decisión podría quedar atada también a otra cuestión física que mantiene en alerta al cuerpo técnico: la situación de Ignacio Lago.

Cuidado especial para Ignacio Lago en Colón

El delantero terminó el encuentro frente a Estudiantes con molestias producto de un golpe que viene arrastrando desde hace un par de semanas y que volvió a generarle complicaciones en Caseros.

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Más allá de eso, en Colón son optimistas respecto a su presencia ante Mitre. Por estas horas, el plan será manejar cargas y darle un tratamiento especial durante la semana para evitar que el problema se agrave.

En caso de no llegar en condiciones, allí sí Sarmiento tendría muchas posibilidades de meterse dentro de los titulares.

Colón Lértora Mitre
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