Alonso y el alivio de Colón por Lago: "No me dejaba dormir pensar lo que podía pasar"

El presidente José Alonso reveló su satisfacción por haber llegado a un acuerdo con Ignacio Lago, que era el gran objetivo de Colón.

El presidente de Colón , José Alonso, valoró el acuerdo alcanzado con Ignacio Lago para extender su vínculo con la institución y reconoció que la situación lo tenía preocupado por las consecuencias deportivas, económicas y patrimoniales que podía sufrir el club si el delantero quedaba libre.

En diálogo con Dale Dale Deportivo por Aire de Santa Fe (FM 91.1), el máximo dirigente sabalero dejó en claro su satisfacción por haber cerrado la renovación de uno de los jugadores más importantes del plantel de Ezequiel Medrán.

“Era avergonzante lo que ganaba en Colón”

Alonso reveló que apenas asumió en la institución se encontró con una situación contractual que lo sorprendió por completo respecto al atacante rojinegro.

“Cuando llegué al club se estaba pagando un salario que prácticamente era avergonzante para lo que rendía Nacho. Incluso se le había prometido que iba a cobrar más”, contó.

Ignacio Lago UNO Santa Fe | José Busiemi

En ese sentido, destacó que tomó la decisión de mejorarle el contrato antes incluso de comenzar una negociación formal.

“Por motu propio le dijimos que merecía mucho más que eso, sin haber hablado nada todavía con el representante. Creo que fue un gesto importante y desde ahí empezó a construirse todo”, remarcó.

El miedo de Alonso a perder patrimonio en Colón

Uno de los puntos más sensibles que tocó Alonso tuvo que ver con el escenario que se podía generar si Lago no renovaba y quedaba con el pase en libertad.

El dirigente reconoció que ese panorama lo preocupaba seriamente. “Si Nacho quedaba libre, como Talleres tiene el 50%, automáticamente Colón podía quedar muy perjudicado económicamente. Eso no me dejaba dormir”, confesó.

Y agregó: “La verdad es que tanto el representante como la gente de Talleres fueron muy comprensivos. En la vida siempre hay que manejarse con respeto y buenas relaciones para que te acompañen en momentos difíciles”.

“Hoy Colón necesita avanzar”

Alonso también intentó ponerle punto final a toda la novela que rodeó la renovación del delantero y pidió enfocarse en el presente futbolístico del equipo.

“Hoy Colón necesita avanzar con humildad, como ha sido siempre. Tenemos una hinchada digna, que acompaña en las buenas y en las malas, y que incluso ayudó muchísimo desde lo económico”, expresó.

Además, volvió a agradecer el respaldo de los socios e hinchas en este complejo contexto institucional.

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Finalmente, el presidente sabalero celebró haber asegurado la continuidad de un jugador al que considera clave para el proyecto deportivo.

“Hoy se firmó esta posibilidad de retener a nuestro goleador, a nuestro chico ejemplo”, concluyó Alonso, dejando en claro el valor que tiene Ignacio Lago dentro y fuera de la cancha para el actual Colón puntero de la Zona A.