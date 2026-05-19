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Colón ya tiene árbitro para el partido ante Mitre de Santiago del Estero

Este martes se confirmó el árbitro del partido que el domingo jugará Colón en condición de local frente a Mitre de Santiago del Estero

Ovación

Por Ovación

19 de mayo 2026 · 21:31hs
Álvaro Carranza será el árbitro del partido entre Colón y Mitre de Santiago del Estero.

Álvaro Carranza será el árbitro del partido entre Colón y Mitre de Santiago del Estero.

Por la 15° fecha del Torneo de la Primera Nacional, Colón estará recibiendo este domingo desde las 18 a Mitre de Santiago del Estero.

Y este martes se confirmó el árbitro del partido que estará jugando el Sabalero. Se trata de Álvaro Carranza quien estará acompañado por el asistente 1 Miguel Savorani, el asistente 2 será Gonzalo Roldán y el cuarto árbitro Franco Rioja.

Los malos antecedentes de Carranza dirigiendo a Colón

El cordobés Álvaro Carranza dirigió a Colón en cuatro ocasiones y en todas ellas el Sabalero perdió. El primer antecedente fue en el 2024, cuando el Rojinegro perdió su primer partido como local ante Mitre de Santiago del Estero 2-1.

No fue un partido más, ya que en el segundo tiempo Ignacio Lago sufrió la ruptura de ligamentos de su rodilla y luego de la derrota, la dirigencia sabalera decidió despedir a Iván Delfino.

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Posteriormente, en 2025, dirigió a Colón en la derrota como local ante Gimnasia de Jujuy por 1-0. Mientras que ese mismo año, estuvo en la caída 2-0 ante Chaco For Ever en condición de visitante.

El último partido que dirigió a Colón fue en este torneo, en la derrota como visitante ante Deportivo Morón 2-0. Esa tarde, el jugador Matías Muñoz de Colón fue expulsado a los 36' de la primera etapa.

Colón árbitro Mitre
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