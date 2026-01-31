Nahuel Curcio, en la mira de un club ecuatoriano y Colón analiza una cesión

El delantero surgido en Colón podría continuar su carrera en Ecuador, luego de que Colón recibiera una propuesta formal de Vinotinto FC.

El mercado de pases sigue activo para Colón , que aguarda el inicio de la Primera Nacional 2026 a mediados de febrero. En ese contexto, el club recibió una propuesta desde el exterior por Nahuel Curcio , delantero surgido de las inferiores, cuya continuidad en Santa Fe no está asegurada.

Según pudo conocerse en las últimas horas, Vinotinto Fútbol Club de Ecuador realizó un contacto formal con la dirigencia sabalera para avanzar por un préstamo con opción de compra . La negociación está en etapa inicial y será evaluada por el cuerpo técnico y la comisión directiva.

Curcio regresó recientemente a Colón tras su paso por San Telmo, donde disputó 24 partidos oficiales y convirtió un gol durante la última temporada. Previamente, en 2024, el atacante entrerriano había sido cedido a Juventud Antoniana de Salta, sumando rodaje en la Primera Nacional.

Un posible nuevo préstamo para Curcio

De concretarse la operación, sería la tercera cesión consecutiva del delantero desde su debut como profesional. En Colón, mientras tanto, el análisis pasa por equilibrar el objetivo deportivo con las oportunidades de crecimiento para un futbolista formado en la casa, en un mercado que aún promete movimiento.