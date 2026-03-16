Darío Sarmiento debutó en Colón entre lágrimas y un momento personal delicado

El joven tuvo sus primeros minutos con la camiseta de Colón, pero la emoción por la reciente pérdida de su padre lo obligó a salir antes del campo de juego.

El triunfo de Colón por 1-0 ante Acassuso dejó una de las imágenes más emotivas de la jornada. Darío Sarmiento , extremo de 22 años, debutó oficialmente con la camiseta rojinegra en un contexto personal extremadamente delicado, visiblemente afectado por la reciente pérdida de su padre, lo que marcó cada minuto que estuvo en cancha.

Considerado una de las grandes promesas surgidas de Estudiantes de La Plata , Sarmiento llegó a Europa en 2021 tras ser adquirido por el City Football Group en una operación cercana a los seis millones de euros. Desde entonces, su trayectoria incluyó pasos por Girona FC, Montevideo City Torque, Tigre y RFC Liège , hasta su llegada a Colón en esta temporada, con la expectativa de aportar velocidad, desborde y capacidad de desequilibrio en el ataque rojinegro.

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La contención del plantel y la emoción en cancha

Su arribo al Sabalero coincidió con un momento familiar crítico. Sarmiento regresó desde Bélgica para acompañar a su familia durante la enfermedad de su padre, situación que impactó directamente en su preparación física y mental. Dentro del plantel encontró respaldo, reflejado incluso en gestos simbólicos como la bandera de sus compañeros que decía “¡Fuerza Darío!” antes de los encuentros.

Ante Acassuso, el entrenador Ezequiel Medrán le dio ingreso a los 10 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Lucas Cano. Sin embargo, el extremo no logró contener las emociones y debió salir del campo visiblemente conmovido, siendo sustituido por Emanuel Beltrán.

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Porque Darío Sarmiento atraviesa un difícil momento personal y recibió el respaldo de sus compañeros y del cuerpo técnico de Colón.pic.twitter.com/StZeM5VDhS — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) March 15, 2026

Palabras del entrenador y del protagonista

Medrán explicó la situación: “Viene trabajando de una manera especial por una cuestión familiar y lo acompañamos. En un momento se sintió ahogado y coincidimos en que lo mejor era hacer el cambio”. Por su parte, Sarmiento se refirió a lo vivido: “Tuve muchas emociones juntas por lo que pasó la semana pasada con mi viejo, eso me consumió bastante. Me hubiese gustado terminar el partido, pero creo que el viejito va a estar contento”.