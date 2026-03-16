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Colón dominó con claridad y las estadísticas lo muestran: superioridad en tiros, posesión y ataques

Con un control sólido y un alto volumen ofensivo, Colón logró su segunda victoria en la Primera Nacional frente a Acassuso, con un juego táctico contundente.

Ovación

Por Ovación

16 de marzo 2026 · 19:05hs
Colón dominó con claridad y las estadísticas lo muestran: superioridad en tiros, posesión y ataques

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón logró su segunda victoria en el certamen tras imponerse por uno a cero ante Acassuso, exhibiendo un dominio claro en la posesión del balón que marcó 61% y en la generación de juego ofensivo, con diez remates totales y una superioridad notable en los ataques y pelotas paradas. El gol de Ignacio Lago fue el reflejo de una estrategia bien ejecutada que supo controlar el partido.

Dominio territorial y ofensivo

El partido mostró a un Colón decidido a tomar la iniciativa y manejar los ritmos del juego. Con un porcentaje de posesión que alcanzó el sesenta y uno por ciento, el equipo supo manejar la circulación de balón con criterio, alternando entre jugadas de construcción desde el fondo, aperturas por las bandas y penetraciones rápidas al área rival.

Los diez remates totales, de los cuales cuatro fueron dirigidos al arco, contrastaron con los cuatro disparos de Acassuso, apenas uno de ellos entre los tres palos, lo que refleja la capacidad del Sabalero para generar situaciones de riesgo constante. Esta superioridad ofensiva fue complementada con noventa y tres ataques, cifra que evidencia la insistencia y volumen en ofensiva, frente a los setenta y seis intentos del visitante. Los saques de esquina también marcaron la pauta, con nueve ejecuciones para Colón frente a una sola para Acassuso, aspecto clave para mantener la presión sobre la defensa rival y buscar el desequilibrio mediante jugadas a balón parado.

Fortaleza defensiva y disciplina táctica

En defensa, el Sabalero mostró un orden estructural que le permitió controlar los espacios y neutralizar las escasas llegadas de Acassuso. Ambos equipos tuvieron tres fueras de juego sancionados, prueba del rigor en la coordinación defensiva para evitar rompimientos. La disciplina se hizo notar también en las amonestaciones: dos tarjetas amarillas para Colón y tres para Acassuso, sin registrar expulsiones, lo que refleja un compromiso serio y controlado para cortar las transiciones ofensivas rivales sin desbordar en agresividad.

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Análisis táctico y perspectivas

Colón evidenció un planteo táctico equilibrado que combinó posesión y verticalidad, con un esquema que buscó la dominación del mediocampo y la presión en campo rival para recuperar rápido la pelota. La labor de sus mediocampistas fue fundamental para mantener el control y lanzar ataques constantes, mientras que los delanteros aprovecharon espacios y generaron desequilibrio con movilidad y precisión.

El gol de Ignacio Lago no solo significó la ventaja numérica en el marcador sino que también fue un premio al trabajo colectivo y la persistencia ofensiva. La escuadra santafesina mostró madurez para sostener la ventaja, gestionando los tiempos y minimizando riesgos en la fase defensiva. Esta victoria reafirma el crecimiento del equipo en la Primera Nacional, que ahora debe sostener este nivel para consolidar su posición en la tabla y proyectarse como candidato al ascenso.

Colón Acassuso Primera Nacional Ignacio Lago
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