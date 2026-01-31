La AFA definió reglas claves de la Primera Nacional y Colón sigue expectante

La AFA confirmó el esquema de televisación, calendario y recaudación de la Primera Nacional 2026, un torneo central para Colón y para el fútbol de Santa Fe.

La AFA oficializó el esquema de televisación y calendario de la Primera Nacional 2026 , un torneo que vuelve a interpelar de lleno a Colón . Para el Sabalero, equipo emblemático de la categoría, cada decisión institucional impacta directamente en lo deportivo, económico y social de una divisional tan exigente.

La casa madre del fútbol argentino confirmó que los derechos de televisación de todos los partidos de la Primera Nacional serán exclusivos de la AFA , tanto en transmisiones en vivo como en diferido. Cualquier cesión a terceros quedará bajo estricta responsabilidad, con posibles sanciones civiles, penales y administrativas.

En materia económica, la AFA detalló cómo será el esquema de recaudación durante la temporada. En los partidos regulares, el total de los ingresos por venta de entradas quedará para el club que actúe como local, con excepción de los encuentros finales por el primer ascenso. En el caso de las instituciones indirectamente afiliadas, se aplicará una retención del 10% sobre el valor de la entrada general (con el IVA ya descontado), que se distribuirá entre la liga local, que recibirá el 7%, y el Consejo Federal, que percibirá el 3%. Además, se aclaró que cualquier incumplimiento en la correcta liquidación de estos montos podrá ser elevado al Tribunal de Disciplina Deportiva, con la posibilidad de sanciones para el club involucrado.

El certamen comenzará el 14 de febrero y tendrá dos ruedas de 18 fechas cada una. La primera se extenderá hasta el 13 de junio, mientras que la segunda irá del 27 de junio al 24 de octubre. Las instancias decisivas por el ascenso se jugarán entre el 31 de octubre y el 12 de diciembre.

Para Colón, esto refuerza el peso de la Primera Nacional no solo como desafío deportivo, sino también como sostén económico y vínculo directo con una ciudad que vive el fútbol como parte de su identidad.