Neris no se presenta en Colón y vio el clásico uruguayo como un barra más de Peñarol

Los días pasan y todavía José Neris sigue sin presentarse a trabajar en Colón . Debía hacerlo el jueves pasado luego de que la dirigencia lo emplazara, pero pidió unos días para acomodarse con la mudanza y demás. Está claro que espera una oferta para no volver y por eso se dilataba más la historia.

Un jugador al quien el técnico Iván Delfino le habría bajado el pulgar, ya que ignoró sus mensajes cuando lo quiso contactar durante el breve receso. Quedó más que claro que no le interesa regresar, pero mientras no tenga algo concreto, no le quedará otra, ya que el Sabalero es dueño del 65% de pase y los derechos federativos.

• LEER MÁS: La sentida despedida de Cristian Vega de Colón en las redes sociales

No se presenta en Colón, pero estuvo en el clásico uruguayo

Mientras se espera una resolución a su situación, en las últimas horas el atacante, que terminó su contrato con Peñarol el pasado 31 de julio, estuvo viendo el clásico ante Nacional como un hincha más en la tribuna. Es más, se trataría de la barra, donde se ve que lo invitan incluso a subirse a un paravalancha a cantar con los tirantes.

• LEER MÁS: Federico Jourdan, ¿a la lista de marginados en Colón?

Las imágenes recorrieron las redes sociales. Desde ya, los hinchas de Colón no demoraron en hacerse eco, al igual que la dirigencia. Hay predisposición para negociar una nueva salida y es factible que su representación esté manejando algo, pero la realidad es que por estas horas al club santafesino no llegó un pedido formal de nadie.

Como viene la mano, Neris tarde o temprano deberá presentarse a trabajar en Santa Fe o sino Colón tendrá ir más a fondo con una intimación. Se busca que sea por los caminos más cordiales, ya que la meta es que siga su carrera en otro lado.