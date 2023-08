Gorosito: "El objetivo principal y bien clarito es el torneo local"

Néstor Gorosito arrancó la conferencia de prensa, tras el trabajo matutino del plantel de Colón, de la siguiente manera: " Ayer me comunicaron que arregló Axel Rodríguez y que hoy iban a firmar el contrato. En tanto que llegó a la mañana Favio Álvarez y hará la revisación Favio Álvarez y por la tarde estaría en condiciones de entrenar".

Y agregó sobre Axel Rodríguez: "Es un jugador que estuvo en Patronato e Instituto, va por afuera, puede jugar como segunda punta. Es una alternativa para la ofensiva".

Sobre cómo evalúa las gestiones de Colón en el mercado de pases, Néstor Gorosito dijo: "Se incorporaron jugadores y eso es importante para mejorar, la gran mayoría de los muchachos que llegaron fueron sugerencia de (Miguel) Abbondándolo y el club, las cuales acepté, así que estoy contento. Luego hay que ver en la cancha cómo es, en la teoría son muchachos que tienen experiencia, a Rubén (Botta) lo tuve y fue uno de los mejores jugadores que me rindió como entrenador. Dios quiera que todos puedan darle mayor nivel al equipo que teníamos".

En cuanto a la ausencia de Eric Meza de las prácticas de Colón, Néstor Gorosito opinó: "Es un tema que tiene que solucionar con el club, él está viendo y reviendo su contrato. Existe la posibilidad que lo vendan, el jugador muchas veces cree que es momento de partir y solucionar su situación económica.

Gorosito se mostró contento de los refuerzos que llegaron a Colón, a la vez que expresó lo que le gustaría sumar.

También se lo consultó sobre cómo están las gestiones para repatriar a Germán Conti, y dijo: "Hablé de esa posibilidad y tratarán de ver si se hace. Juega hoy, existe una posibilidad y están tratando de llegar a un acuerdo"

Y sobre lo que necesita todavía en el mercado de pases en Colón, Néstor Gorosito remarcó: "Pedimos un volante de contención y un volante mixto, que es donde creemos que necesitamos más. ¿Saltita González? Creo que arregló en Independiente, nunca me lo mencionaron

"Nosotros necesitamos un marcador de punta izquierdo, Abbondándolo ayer tuvo una reunión con Boca por Sandez. Nosotros sugerimos a Sandez. Con los arqueros estamos bien, después la institución, como Nacho termina el contrato en diciembre, si cree que tiene que traer un aruqero somos empleados del club y lo entrenaremos. Pero hoy no lo necesitamos", agregó Néstor Gorosito.

Para más adelante, Néstor Gorosito remarcar: "Les pasé la lista a los dirigentes, hace un montón de tiempo. No es fácil ya que hay contratos vigentes, hay veces que se acepta y otras no".

Mientras que luego se lo consultó sobre cómo están las gestiones para sumar a Sebastián Prediger, y remarcó: "Seba es un tema que tiene que solucionar con Tigre, que se manifestó que no quiere que se vaya hasta que termine el torneo, por lo que es prácticamente imposible".

Colón entrenamiento.jpg Prensa Colón

"No somos tan largos, seremos 23 o 24 jugadores de campo, no es tan largo. Lo que sí habrá mayor competencia en posiciones, donde no hay margen de error, nos jugadores muchas cosas, el que rinda mejor jugará. Cambiamos de cara y jerarquía, Colón tiene obligaciones desde la gente, las presiones como un equipo grande, necesitás jugadores acorde a eso. Durante mucho tiempo tuvo uno de los mejores mediocampos del fútbol argentino, con Lértora, Aliendro y Bernardi. Ese fue el mejor mediocampo histórico de Colón", indicó Néstor Gorosito en otra parte de la charla.

Para luego, revelar: "Es muy difícil conseguir lo que se anhela por la situación económica de los clubes, casi todos están buscando en las mismas posiciones. Salvo Boca, River y Racing, para el resto es muy difícil traer jugadores. Los dirigentes estaban completamente de acuerdo, no es que uno impone cosas. Nosotros somos de consensuar, ellos estaban de acuerdo, desde que llegamos nos dijeron que en esta fecha se iban a incorporar jugadores, que se necesitaba.

También se le preguntó sobre si prefería que se juegue más adelante el partido con Lanús por Copa Argentina, y opinó: "Lo enfrentaremos con lo mejor que tengamos, haremos todo para pasar de ronda, pero nuestro objetivo principal y bien clarito tiene que ser el torneo local. Los dirigentes igual tienen que moverse para que los jugadores estén habilitados, el viernes ya deberían estar todos habilitados.

En cuanto a Damián Batallini, Néstor Gorosito contó: "Es un chico muy agresivo, cuando estábamos en Argentinos estaba en Reserva, y practicaba mucho con nosotros, era lateral derecho. Puede jugar por las dos bandas y también como media punta.

Se le pidió una opinión de Ramón Ábila para el nuevo Colón, y Gorosito dijo: "Entrena igual que todos y tiene las mismas posibilidades que todos. Al primer equipo lo formaré yo y al segundo lo formarán ellos con su rendimiento, los que juegan bien seguirán jugando y los que no afuera. Siempre se pregunta por Ramón que es el más reconocido, pero le cabe a todos".

Por último, cuando se le preguntó por si pueden salir Facundo Garcés o Santiago Pierotti, indicó: "No tengo ninguna novedad, será difícil que el club se desprenda de algunos, salvo que aparezca algo que rompa el molde. Hoy están acá, si se van vamos a necesitar recambio".