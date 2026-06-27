Colón endurece su estrategia en un mercado de pases cada vez más complicado

El mercado de pases le dejó una enseñanza rápida a Colón . En apenas unos días, vio cómo dos negociaciones que parecían encaminadas se frustraron. A partir de eso, la dirigencia decidió modificar la forma de trabajar: menos exposición y absoluto hermetismo hasta que cada operación esté cerrada.

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En una ventana de transferencias con una competencia feroz por los futbolistas más destacados, cualquier información que se filtre puede terminar elevando el precio o despertando el interés de instituciones con mayor poder económico.

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Colón busca un 9 y 10 como prioridades

Durante gran parte de la semana, el escenario invitaba al optimismo. En el mundo sabalero daban por hecho que el plantel tendría tres incorporaciones antes del fin de semana. Sin embargo, el panorama cambió por completo. Uno de los casos fue el de Marcelo Eggel, quien está entre Palestino de Chile y Barracas Central.

Se cayeron en Colón las tratativas por Eggel y Herrera.

Algo similar ocurrió con Jonathan Herrera, que estaba en el radar, pero finalmente continuará su carrera en Defensa y Justicia. La única gestión que sigue abierta es la de Bruno Nasta. Sin embargo, tampoco es sencilla, porque despertó el interés de varios clubes y su situación se transformó en otra muestra de lo competitivo que se volvió el mercado.

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En ese contexto, el manager Diego Colotto intensificó las negociaciones y amplió el abanico de opciones. El trabajo no se limita a futbolistas de la categoría, sino que también apunta a jugadores con presente en Primera que puedan reforzar un plantel obligado a pelear por el ascenso. Dentro de ese escenario aparece Rubén Botta. El regreso del enganche es una posibilidad concreta, no obstante en Colón prefieren mantener la cautela, porque cualquier negociación puede cambiar de rumbo.

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Por eso, todo funcionan hoy bajo una premisa innegociable: trabajar en silencio. La dirigencia considera que el hermetismo puede convertirse en una herramienta tan importante como la capacidad económica para competir en un mercado donde cada movimiento se disputa hasta el último detalle.