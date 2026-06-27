Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón endurece su estrategia en un mercado de pases cada vez más complicado

Traer desplomarse dos negociaciones, en Colón se decidió extremar el hermetismo y Diego Colotto trabaja en varios frentes

Ovación

Por Ovación

27 de junio 2026 · 12:01hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Colón endurece su estrategia en un mercado de pases cada vez más complicado

UNO Santa Fe | José Busiemi

El mercado de pases le dejó una enseñanza rápida a Colón. En apenas unos días, vio cómo dos negociaciones que parecían encaminadas se frustraron. A partir de eso, la dirigencia decidió modificar la forma de trabajar: menos exposición y absoluto hermetismo hasta que cada operación esté cerrada.

• LEER MÁS: Colón extendió un beneficio para los abonados en la segunda parte de la Primera Nacional

En una ventana de transferencias con una competencia feroz por los futbolistas más destacados, cualquier información que se filtre puede terminar elevando el precio o despertando el interés de instituciones con mayor poder económico.

• LEER MÁS: Colón maneja algunas alternativas para incorporar un lateral izquierdo

Colón busca un 9 y 10 como prioridades

Durante gran parte de la semana, el escenario invitaba al optimismo. En el mundo sabalero daban por hecho que el plantel tendría tres incorporaciones antes del fin de semana. Sin embargo, el panorama cambió por completo. Uno de los casos fue el de Marcelo Eggel, quien está entre Palestino de Chile y Barracas Central.

Se cayeron en Colón las tratativas por Eggel y Herrera.

Se cayeron en Colón las tratativas por Eggel y Herrera.

Algo similar ocurrió con Jonathan Herrera, que estaba en el radar, pero finalmente continuará su carrera en Defensa y Justicia. La única gestión que sigue abierta es la de Bruno Nasta. Sin embargo, tampoco es sencilla, porque despertó el interés de varios clubes y su situación se transformó en otra muestra de lo competitivo que se volvió el mercado.

• LEER MÁS: Colón avanzó y está más de cerca de concretar el retorno de Rubén Botta

En ese contexto, el manager Diego Colotto intensificó las negociaciones y amplió el abanico de opciones. El trabajo no se limita a futbolistas de la categoría, sino que también apunta a jugadores con presente en Primera que puedan reforzar un plantel obligado a pelear por el ascenso. Dentro de ese escenario aparece Rubén Botta. El regreso del enganche es una posibilidad concreta, no obstante en Colón prefieren mantener la cautela, porque cualquier negociación puede cambiar de rumbo.

• LEER MÁS: "Nos preocupa que Colón no sea el puntero con el plantel que tiene"

Por eso, todo funcionan hoy bajo una premisa innegociable: trabajar en silencio. La dirigencia considera que el hermetismo puede convertirse en una herramienta tan importante como la capacidad económica para competir en un mercado donde cada movimiento se disputa hasta el último detalle.

Colón Mercado Diego Colotto
Noticias relacionadas
colon extendio un beneficio para los abonados en la segunda parte de la primera nacional

Colón extendió un beneficio para los abonados en la segunda parte de la Primera Nacional

eggel, entre maipu y el interes de colon: esta semana se va a resolver

Eggel, entre Maipú y el interés de Colón: "Esta semana se va a resolver"

colon no encuentra el gol: bonansea sigue en baja y las estadisticas preocupan

Colón no encuentra el gol: Bonansea sigue en baja y las estadísticas preocupan

medran diagrama el plan de colon para visitar a deportivo madryn a la espera de noticias

Medrán diagrama el plan de Colón para visitar a Deportivo Madryn a la espera de noticias

Lo último

Aprehendieron a dos jóvenes de 21 años con dos armas de guerra y 6.000 dólares durante un control en el macrocentro de Santa Fe

Aprehendieron a dos jóvenes de 21 años con dos armas de guerra y 6.000 dólares durante un control en el macrocentro de Santa Fe

De Los Palmeras a Yerba Brava: los cinco temas que eligió Argentina para festejar sus goles en el Mundial

De Los Palmeras a Yerba Brava: los cinco temas que eligió Argentina para festejar sus goles en el Mundial

Piden que se anule la orden de detención de Jesica Cirio por falta de riesgo de fuga

Piden que se anule la orden de detención de Jesica Cirio por falta de riesgo de fuga

Último Momento
Aprehendieron a dos jóvenes de 21 años con dos armas de guerra y 6.000 dólares durante un control en el macrocentro de Santa Fe

Aprehendieron a dos jóvenes de 21 años con dos armas de guerra y 6.000 dólares durante un control en el macrocentro de Santa Fe

De Los Palmeras a Yerba Brava: los cinco temas que eligió Argentina para festejar sus goles en el Mundial

De Los Palmeras a Yerba Brava: los cinco temas que eligió Argentina para festejar sus goles en el Mundial

Piden que se anule la orden de detención de Jesica Cirio por falta de riesgo de fuga

Piden que se anule la orden de detención de Jesica Cirio por falta de riesgo de fuga

Milei recibió a Adorni en Olivos y la posibilidad de la renuncia gana peso

Milei recibió a Adorni en Olivos y la posibilidad de la renuncia gana peso

Doble sismo devastador en Venezuela: mil muertos y desesperado clamor por ayuda

Doble sismo devastador en Venezuela: mil muertos y desesperado clamor por ayuda

Ovación
Con una formación alternativa, Argentina cierra la fase de grupos ante Jordania

Con una formación alternativa, Argentina cierra la fase de grupos ante Jordania

El camino de Argentina en el Mundial: rival confirmado y el cuadro rumbo a la final

El camino de Argentina en el Mundial: rival confirmado y el cuadro rumbo a la final

Estos son los cruces confirmados para los 16avos de final del Mundial

Estos son los cruces confirmados para los 16avos de final del Mundial

Los Pumitas golearon a Estados Unidos en su debut mundialista

Los Pumitas golearon a Estados Unidos en su debut mundialista

Sanjustino eliminó a Gimnasia y jugará ante Colón la final del Apertura A1

Sanjustino eliminó a Gimnasia y jugará ante Colón la final del Apertura A1

Policiales
Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Ceres: un niño de 7 años recibió el impacto de un balín de aire comprimido y permanece internado en Rafaela

Ceres: un niño de 7 años recibió el impacto de un balín de aire comprimido y permanece internado en Rafaela

Escenario
Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe