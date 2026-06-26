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Colón acelera para la segunda rueda, pero Medrán sigue esperando las piezas que faltan

Colón ya puso mira en la visita a Deportivo Madryn, aunque Ezequiel Medrán entiende que el plantel todavía está incompleto

Ovación

Por Ovación

26 de junio 2026 · 16:12hs
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Colón acelera para la segunda rueda, pero Medrán sigue esperando las piezas que faltan

UNO Santa Fe | José Busiemi

A una semana de volver a competir, en Colón conviven dos realidades. Una transcurre dentro del predio, donde Ezequiel Medrán busca afinar el funcionamiento para visitar a Deportivo Madryn el próximo 5 de julio, desde las 15, por la fecha 19 de la Primera Nacional.

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La otra se juega fuera de la cancha, donde la dirigencia intenta traer los refuerzos que considera indispensables para afrontar la segunda parte del torneo. El breve receso le permitió al cuerpo técnico ganar algunos días de trabajo sin la presión de la competencia. La intención es aprovechar cada práctica para corregir detalles y llegar en las mejores condiciones a la reanudación, en una cancha siempre complicada y ante un rival que suele hacerse fuerte.

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Sin embargo, Medrán sabe que todavía faltan jugadores. La incorporación de Franco García fue el primer paso y ya trabaja a la par de sus nuevos compañeros, aunque el DT sigue esperando por otro de área y de un volante creativo. Las negociaciones por Jonathan Herrera y Marcelo Eggel terminaron diluyéndose, por lo que la dirigencia debió reorientar la búsqueda. En ese escenario, el gran objetivo pasó a ser Rubén Botta, cuyo regreso ilusiona a todos en el mundo sabalero, aunque la operación continúa siendo compleja.

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Colón, con una baja y una alta para visitar a Deportivo Madryn

En paralelo, el entrenador también empieza a definir cuestiones futbolísticas. La suspensión de Federico Rasmussen, quien alcanzó el límite de tarjetas amarillas, obligará a realizar una variante en la defensa y todo indica que Pier Barrios cuenta con grandes posibilidades de recuperar su lugar.

Pier Barrios cumpli&oacute; la suspensi&oacute;n y puede volver en Col&oacute;n.

Pier Barrios cumplió la suspensión y puede volver en Colón.

El mediocampo también podría presentar novedades. Durante los entrenamientos volvió a tomar fuerza la opción de poblar esa zona con tres volantes centrales, una alternativa que Medrán ya utilizó en otros momentos de la temporada. De todas maneras, el dibujo definitivo dependerá de cómo evolucione el mercado durante los próximos días.

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Después del descanso otorgado para el fin de semana, el plantel retomará las prácticas el lunes. Allí comenzará la recta final hacia el viaje a Puerto Madryn en avión, con la esperanza de que las próximas jornadas no solo sirvan para consolidar una idea futbolística, sino también para que lleguen las incorporaciones que el entrenador considera necesarias para potenciar a un Colón que pretende ser protagonista hasta el final del campeonato.

Colón Ezequiel Medrán Deportivo Madryn
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