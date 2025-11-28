Uno Santa Fe | Colón | Colón

Bernardi, que termina contrato en Colón, estaría en la mira de dos clubes de Primera

El volante Christian Bernardi, que espera a las elecciones de Colón para definir su futuro, suena en Gimnasia (M) y Talleres

28 de noviembre 2025 · 19:26hs
Bernardi, que termina contrato en Colón, estaría en la mira de dos clubes de Primera

Christian Bernardi vuelve a estar en el centro de la escena mientras se acerca el final de su contrato con Colón. El mediocampista, golpeado por un año por debajo de lo imaginado, ya aparecer en el radar de otros clubes y uno de los que más fuerte sonó en las últimas horas es el ascendido Gimnasia (M).

• LEER MÁS: Pulga Rodríguez, sincero en Colón: "Fastidioso e incómodo por la situación que vivimos este año"

En la provincia cuyana dan cuenta de que estaría en carpeta, aunque el rumor no cayó del todo bien entre los hinchas del Lobo, que recibieron con cierta desconfianza la posibilidad de sumar a un futbolista que no pudo destacarse en la dura temporada de la Primera Nacional, además de su edad. Aún así, la dirigencia mendocina evalúa alternativas y Bernardi, por jerarquía y experiencia, estaría en una lista del DT Ariel Broggi.

• LEER MÁS: Colón se ilusiona ante el interés de Universitario en José Neris

Bernardi, con futuro incierto en Colón

Mientras tanto, en Santa Fe la situación del volante estaría directamente atada a lo que ocurra en las elecciones del domingo. El club deberá definir primero su nueva conducción para luego resolver qué hacer con los contratos que finalizan. Hasta que haya presidente, todo queda en pausa.

Christian bernardi
Bernardi termina su contrato en Col&oacute;n y mientras tanto suma pretendientes.

Bernardi termina su contrato en Colón y mientras tanto suma pretendientes.

En Córdoba también circula su apellido por Talleres, aunque sin demasiada intensidad. El propio Bernardi, afectado por el desenlace de un año especialmente adverso, se tomó las vacaciones para repensar su rumbo y evaluar qué desafíos busca a partir de 2026. Hoy de paro por el atraso salarial.

• LEER MÁS: Colón informó cómo consultar el padrón para las elecciones en el Roque Otrino

Lo único claro es que el mediocampista ya empezó a recibir miradas desde otros destinos, mientras Colón ordena su mapa político y define qué lugar ocupará —o no— en el proyecto que viene.

Colón Christian Bernardi Gimnasia (M)
