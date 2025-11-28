Bernardi, que termina contrato en Colón, estaría en la mira de dos clubes de Primera

El volante Christian Bernardi, que espera a las elecciones de Colón para definir su futuro, suena en Gimnasia (M) y Talleres

Christian Bernardi vuelve a estar en el centro de la escena mientras se acerca el final de su contrato con Colón . El mediocampista, golpeado por un año por debajo de lo imaginado, ya aparecer en el radar de otros clubes y uno de los que más fuerte sonó en las últimas horas es el ascendido Gimnasia (M) .

En la provincia cuyana dan cuenta de que estaría en carpeta, aunque el rumor no cayó del todo bien entre los hinchas del Lobo, que recibieron con cierta desconfianza la posibilidad de sumar a un futbolista que no pudo destacarse en la dura temporada de la Primera Nacional, además de su edad. Aún así, la dirigencia mendocina evalúa alternativas y Bernardi, por jerarquía y experiencia, estaría en una lista del DT Ariel Broggi.

Bernardi, con futuro incierto en Colón

Mientras tanto, en Santa Fe la situación del volante estaría directamente atada a lo que ocurra en las elecciones del domingo. El club deberá definir primero su nueva conducción para luego resolver qué hacer con los contratos que finalizan. Hasta que haya presidente, todo queda en pausa.

Christian bernardi Bernardi termina su contrato en Colón y mientras tanto suma pretendientes. UNO Santa Fe | José Busiemi

En Córdoba también circula su apellido por Talleres, aunque sin demasiada intensidad. El propio Bernardi, afectado por el desenlace de un año especialmente adverso, se tomó las vacaciones para repensar su rumbo y evaluar qué desafíos busca a partir de 2026. Hoy de paro por el atraso salarial.

Lo único claro es que el mediocampista ya empezó a recibir miradas desde otros destinos, mientras Colón ordena su mapa político y define qué lugar ocupará —o no— en el proyecto que viene.