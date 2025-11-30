Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión inicia su última semana de entrenamientos con definiciones clave para el plantel

El plantel de Unión arrancará la última semana de trabajos del año, mientras Leo Madelón define jugadores que seguirán y lugares de pretemporada.

30 de noviembre 2025 · 13:18hs
Este lunes, Unión regresará a los trabajos en el complejo Casa Unión, dando inicio a la última semana de entrenamientos antes de las vacaciones, en un panorama marcado por decisiones determinantes tanto en lo deportivo como en lo contractual. En principio, el retorno a la actividad está previsto para el 2 de enero, por lo que los próximos días serán esenciales para delinear el armado del plantel 2026.

Madelón define la sede de la pretemporada

Uno de los puntos centrales es la elección del lugar donde el equipo realizará la preparación. Leonardo Madelón analiza dos opciones: Mar del Plata, donde el club ha trabajado en ciclos anteriores y Montevideo, ciudad a la que Unión fue invitado nuevamente para disputar el torneo de verano, como ocurrió en los dos últimos años.

LEER MÁS: Unión cederá a uno de sus arqueros para que tenga rodaje

Existe también la posibilidad de comenzar en Mar del Plata y luego viajar a Uruguay para afrontar los amistosos, aunque esta alternativa es vista como poco probable por cuestiones logísticas.

Jugadores que podrían despedirse esta semana

Varios futbolistas transitarán sus últimos entrenamientos en el predio, ya que sus contratos vencen o se negociará su salida. Entre ellos, figuran: Finalizan contrato (con opción de compra para Unión): Matías Tagliamonte, Diego Armando Díaz y Mauricio Martínez (Unión tiene opciones de compra, y las ejecutaría).

En tanto que hay otros que concluyen vínculo y no continuarían como son los casos de Ezequiel Cañete. Jerónimo Dómina y Lucas Gamba.

En tanto, la dirigencia buscará acordar la salida de Claudio Corvalán y Francisco Gerometta.

Además, hay juveniles que podrían continuar su carrera en otros destinos, como el arquero Lucas Meuli, quien estaría cerca de emigrar al fútbol árabe.

Ventas posibles y expectativas económicas

Por otra parte, hay jugadores que podrían salir a través de transferencias, lo que representaría ingresos importantes para el club. En ese sentido, los nombres que generan mayor expectativa son: Lautaro Vargas, Mateo Del Blanco y Valentín Fascendini.

LEER MÁS: Semana clave en Unión para definir el futuro de dos históricos: Gamba y Corvalán

Unión espera concretar alguna de estas operaciones para reforzar sus arcas en dólares, fundamentales para apuntalar la próxima temporada.

Con el cierre del año a la vuelta de la esquina, la semana que comienza será decisiva para el futuro inmediato de Unión, tanto en la conformación del plantel como en la planificación de la pretemporada. Madelón y la dirigencia deberán moverse rápido para resolver cuestiones contractuales, definir la base de trabajo y comenzar a proyectar el 2026 con claridad.

