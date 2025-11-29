Uno Santa Fe | Colón | Colón

Todo lo que el socio de Colón tiene que saber a la hora de ir a votar

Este domingo se llevarán a cabo las elecciones en Colón. Datos importantes para los socios que vayan a votar

Ovación

Por Ovación

29 de noviembre 2025 · 18:53hs
Este domingo de 8 a 18

Este domingo de 8 a 18, los socios de Colón podrán emitir su voto.

Colón eligirá nuevo presidente, ya que este domingo 30 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones en la institución sabalera. Y de las mismas participarán cinco listas.

Datos importantes para los socios de Colón

Los socios sabaleros podrán emitir su sufragio entre las 8 y las 18 en las instalaciones del gimnasio Roque Otrino. Solo podrán ingresar al club los socios que figuren en el padrón en condiciones de votar. La entrada será por el portón principal ubicado sobre la avenida Juan José Paso y la salida será por calle Pietranera.

Por otra parte, los socios habilitados a votar deberán presentarse con el DNI físico y carnet con cuota al día. Vale destacar que no tendrá validez el documento nacional de identidad con el teléfono celular. Se constituirán 22 mesas.

Los socios que quieran saber si están en condiciones de sufragar, podrán consultar en el padrón a través del siguiente link: https://colon.boleteriavip.com.ar/event/description/1111/elecciones-club-colon.

LEER MÁS: La postura inflexible del plantel de Colón que obliga a una rápida solución

Entre otros datos importantes hay que destacar que los socios habilitados son los asociados Vitalicios "A" y "B" y asociados y asociadas Activos plenos con un año de antigüedad a la fecha de la convocatoria, con cuota de octubre o anual 2025 pagas.

De acuerdo a los datos de la Junta Electoral hay 16.055 socios habilitados para ir a las urnas con las exigencias de carné, DNI y cuota al día del mes de octubre de 2025. De esos 16.055 sabaleros hay 2.092 socios que todavía no pagaron octubre.

De todos modos, esos 2.092 socios que deben una o dos cuotas (septiembre/octubre) tendrán tiempo hasta el mismo domingo, incluso con pago físico en la sede o través de boleteríavip.

Las cinco listas que se presentan

Tradición Sabalera (candidato a presidente José Alonso)

Sangre de Campeones (candidato a presidente Ricardo Luciani)

Pasión Sabalera (candidato a presidente Gustavo Abraham)

Agrupación Dr Ricardo Magdalena (candidato a presidente Ricardo Magdalena)

Unidad Colonista (candidato a presidente Carlos Trod)

Colón elecciones socios
Noticias relacionadas
colon se ilusiona ante el interes de universitario en jose neris

Colón se ilusiona ante el interés de Universitario en José Neris

colon informo como consultar el padron para las elecciones en el roque otrino

Colón informó cómo consultar el padrón para las elecciones en el Roque Otrino

Son 16.055 los socios en Colón en condiciones de votar.

¿Cuántos socios de Colón estarían en condiciones de votar?

colon volvio a entrenar despues de cuatro dias de paro por falta de pago, pero sin los referentes

Colón volvió a entrenar después de cuatro días de paro por falta de pago, pero sin los referentes

Lo último

Unión cederá a uno de sus arqueros para que tenga rodaje

Unión cederá a uno de sus arqueros para que tenga rodaje

Todo lo que el socio de Colón tiene que saber a la hora de ir a votar

Todo lo que el socio de Colón tiene que saber a la hora de ir a votar

El Trébol: apresaron a cuatro vendedores de drogas y les secuestraron estupefacientes

El Trébol: apresaron a cuatro vendedores de drogas y les secuestraron estupefacientes

Último Momento
Unión cederá a uno de sus arqueros para que tenga rodaje

Unión cederá a uno de sus arqueros para que tenga rodaje

Todo lo que el socio de Colón tiene que saber a la hora de ir a votar

Todo lo que el socio de Colón tiene que saber a la hora de ir a votar

El Trébol: apresaron a cuatro vendedores de drogas y les secuestraron estupefacientes

El Trébol: apresaron a cuatro vendedores de drogas y les secuestraron estupefacientes

Barcelona venció 3-1 al Alavés y recuperó la cima de La Liga

Barcelona venció 3-1 al Alavés y recuperó la cima de La Liga

Colapinto: Manejé mal toda la qualy, es culpa mía

Colapinto: "Manejé mal toda la qualy, es culpa mía"

Ovación
Colapinto tuvo otra mala clasificación y largará último en el Gran Premio de Qatar

Colapinto tuvo otra mala clasificación y largará último en el Gran Premio de Qatar

Colapinto: Manejé mal toda la qualy, es culpa mía

Colapinto: "Manejé mal toda la qualy, es culpa mía"

Los Pumas se recuperaron tras un flojo comienzo en Dubai

Los Pumas se recuperaron tras un flojo comienzo en Dubai

Barcelona venció 3-1 al Alavés y recuperó la cima de La Liga

Barcelona venció 3-1 al Alavés y recuperó la cima de La Liga

Piastri ganó la sprint y Colapinto terminó último en Qatar

Piastri ganó la sprint y Colapinto terminó último en Qatar

Policiales
Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que quería matarse

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que "quería matarse"

La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Escenario
Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de Magos, Espadas y Rosas

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando Anónimo, su segundo disco

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Eruca Sativa llega a Tribus presentando A tres días de la tierra

Eruca Sativa llega a Tribus presentando "A tres días de la tierra"

Pablo Agustín llega a Santa Fe con Criado por Lobos

Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL