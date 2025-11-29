Todo lo que el socio de Colón tiene que saber a la hora de ir a votar

Este domingo se llevarán a cabo las elecciones en Colón. Datos importantes para los socios que vayan a votar

Este domingo de 8 a 18, los socios de Colón podrán emitir su voto.

Colón eligirá nuevo presidente, ya que este domingo 30 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones en la institución sabalera. Y de las mismas participarán cinco listas.

Los socios sabaleros podrán emitir su sufragio entre las 8 y las 18 en las instalaciones del gimnasio Roque Otrino. Solo podrán ingresar al club los socios que figuren en el padrón en condiciones de votar. La entrada será por el portón principal ubicado sobre la avenida Juan José Paso y la salida será por calle Pietranera.

Por otra parte, los socios habilitados a votar deberán presentarse con el DNI físico y carnet con cuota al día. Vale destacar que no tendrá validez el documento nacional de identidad con el teléfono celular. Se constituirán 22 mesas.

Los socios que quieran saber si están en condiciones de sufragar, podrán consultar en el padrón a través del siguiente link: https://colon.boleteriavip.com.ar/event/description/1111/elecciones-club-colon.

LEER MÁS: La postura inflexible del plantel de Colón que obliga a una rápida solución

Entre otros datos importantes hay que destacar que los socios habilitados son los asociados Vitalicios "A" y "B" y asociados y asociadas Activos plenos con un año de antigüedad a la fecha de la convocatoria, con cuota de octubre o anual 2025 pagas.

De acuerdo a los datos de la Junta Electoral hay 16.055 socios habilitados para ir a las urnas con las exigencias de carné, DNI y cuota al día del mes de octubre de 2025. De esos 16.055 sabaleros hay 2.092 socios que todavía no pagaron octubre.

De todos modos, esos 2.092 socios que deben una o dos cuotas (septiembre/octubre) tendrán tiempo hasta el mismo domingo, incluso con pago físico en la sede o través de boleteríavip.

Las cinco listas que se presentan

Tradición Sabalera (candidato a presidente José Alonso)

Sangre de Campeones (candidato a presidente Ricardo Luciani)

Pasión Sabalera (candidato a presidente Gustavo Abraham)

Agrupación Dr Ricardo Magdalena (candidato a presidente Ricardo Magdalena)

Unidad Colonista (candidato a presidente Carlos Trod)