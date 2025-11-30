Ricardo Magdalena pidió transparencia y gestión en Colón antes de conocer los resultados

Ricardo Magdalena, candidato a presidente por la agrupación Ricardo Magdalena, se refirió a lo que fueron los comicios y lo que viene para Colón.

899999En medio de una jornada electoral marcada por la expectativa y ciertas tensiones internas, Ricardo Magdalena, candidato de la lista Dr. Ricardo Magdalena, dialogó con la prensa antes de que se conozcan los resultados oficiales de los comicios en Colón . Sin cifras definitivas, estimó una participación cercana a los 6.000 socios, un número que consideró positivo teniendo en cuenta las condiciones climáticas adversas.

"No sé bien la cantidad, 6.000 más o menos. Hasta hace un rato eran 5.926. El clima no acompañó, pero creo que es un buen número. Lo que no vino a la mañana se concentró al mediodía y esta tarde", comentó.

Ricardo Magdalena y la polémica de las boletas

La jornada no estuvo exenta de controversias. Magdalena reveló su preocupación por el uso de boletas no reglamentarias, lo que podría derivar en presentaciones ante instancias administrativas o incluso judiciales.

"Todas las boletas deben ser blancas y negras, está en el estatuto y además firmado en acta. Y encontramos una boleta azul. No hay mucho para explicar. Son trampas", denunció con firmeza. Consultado sobre si esta situación podría prosperar, fue cauto: "Ni idea. Vamos a esperar el resultado, chicos, que recuenten los votos primero", dijo mientras aguardaba junto a su equipo.

También se refirió a una acusación por presunta rotura de la veda electoral: "Que lo prueben. Dicen que hubo actividades en el local comercial que es nuestro bunker. Estábamos tomando café, nada más. Una tontería", minimizó.

Lo que deja Godano y lo que se viene para Colón

Magdalena aprovechó para hacer una lectura sobre la gestión saliente, liderada por la comisión de transición encabezada por Godano: "Ordenaron un poco el desastre que dejó Vignatti, pero les faltó gestión. Hubo cosas buenas que también hay que agradecer", reconoció.

En cuanto al futuro institucional, fue claro en su postura de apertura: "¿Se podrá soñar con un gobierno con gestión y acompañado por los que pierden? Depende de quien gane. Si me toca, claro que sí abriré las puertas. Hay gente en distintas listas que vale la pena. Gestión va a haber, dalo por hecho", aseguró.

Con la incertidumbre aún presente y un resultado extremadamente parejo —"un poquito para arriba uno, un poquito para abajo el otro", deslizó—, Magdalena cerró su intervención en un clima de cautela, pero reafirmando sus convicciones: la necesidad de reglas claras, transparencia y una conducción basada en la gestión.

Los fiscales generales seguían trabajando al cierre de la entrevista, mientras el candidato aguardaba el recuento final con serenidad y determinación.