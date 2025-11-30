Fútbol femenino de Unión: el camino a la gloria y el inolvidable ascenso a la Primera A

El fútbol femenino de Unión recordó su camino a la gloria: emoción, lucha y un ascenso histórico a la Primera A del fútbol argentino tras superar golpes y creer siempre.

El fútbol femenino de Unión volvió a revivir su camino a la gloria, un recorrido lleno de esfuerzo y convicción que culminó con el ascenso a la Primera A del fútbol argentino . En el recuerdo quedaron las últimas fechas, cargadas de emociones intensas, golpes duros y una fe inquebrantable que sostuvo el sueño tatengue hasta el final.

En el Instagram oficial del fútbol femenino de Unión, recordaron que una de las jornadas más difíciles fue la derrota 4-2 ante Camioneros en casa, un resultado que dejó un sabor amargo y sacudió los ánimos. Sin embargo, la convicción no se movió ni un centímetro , y el plantel entendió que todavía había camino por recorrer.

En la fecha 18, Unión empató como visitante frente a El Porvenir, un punto que resultó decisivo porque las dejó a un paso de la gran final por el ascenso.

Camino a la gloria de Unión: la final ante Lanús

La definición ante Lanús se jugó a ida y vuelta. En el estadio 15 de Abril, Unión abrió la serie con un trabajado 1-0, gracias al gol de Emilse Albornos, que desató la ilusión en una tribuna repleta.

La vuelta se disputó en el predio Alsina, donde más de dos colectivos repletos de hinchas tatengues acompañaron al equipo. Allí, Pilar Mateo marcó el 1-0 que sentenció la historia y desató el festejo que Unión recordó en su posteo con profunda emoción: un ascenso logrado “con alma, corazón y una entrega infinita”.

Un ascenso que quedó en la historia del fútbol femenino de Unión

El Tatengue rememoró este camino como un ejemplo de resistencia, unión y compromiso. De la caída con Camioneros al abrazo final en Alsina, fueron semanas que reforzaron el sentido de pertenencia y dejaron grabado para siempre un ascenso que no fue casualidad, sino consecuencia de creer incluso cuando parecía más difícil.