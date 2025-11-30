Uno Santa Fe | Unión | Unión

Fútbol femenino de Unión: el camino a la gloria y el inolvidable ascenso a la Primera A

El fútbol femenino de Unión recordó su camino a la gloria: emoción, lucha y un ascenso histórico a la Primera A del fútbol argentino tras superar golpes y creer siempre.

Ovación

Por Ovación

30 de noviembre 2025 · 12:50hs
Fútbol femenino de Unión: el camino a la gloria y el inolvidable ascenso a la Primera A

Prensa Unión

El fútbol femenino de Unión volvió a revivir su camino a la gloria, un recorrido lleno de esfuerzo y convicción que culminó con el ascenso a la Primera A del fútbol argentino. En el recuerdo quedaron las últimas fechas, cargadas de emociones intensas, golpes duros y una fe inquebrantable que sostuvo el sueño tatengue hasta el final.

Fútbol femenino de Unión: del golpe ante Camioneros a la reacción

En el Instagram oficial del fútbol femenino de Unión, recordaron que una de las jornadas más difíciles fue la derrota 4-2 ante Camioneros en casa, un resultado que dejó un sabor amargo y sacudió los ánimos. Sin embargo, la convicción no se movió ni un centímetro, y el plantel entendió que todavía había camino por recorrer.

En la fecha 18, Unión empató como visitante frente a El Porvenir, un punto que resultó decisivo porque las dejó a un paso de la gran final por el ascenso.

Camino a la gloria de Unión: la final ante Lanús

La definición ante Lanús se jugó a ida y vuelta. En el estadio 15 de Abril, Unión abrió la serie con un trabajado 1-0, gracias al gol de Emilse Albornos, que desató la ilusión en una tribuna repleta.

La vuelta se disputó en el predio Alsina, donde más de dos colectivos repletos de hinchas tatengues acompañaron al equipo. Allí, Pilar Mateo marcó el 1-0 que sentenció la historia y desató el festejo que Unión recordó en su posteo con profunda emoción: un ascenso logrado “con alma, corazón y una entrega infinita”.

LEER MÁS: La dirigencia de Unión reconoció al plantel femenino por el ascenso en un encuentro especial

Un ascenso que quedó en la historia del fútbol femenino de Unión

El Tatengue rememoró este camino como un ejemplo de resistencia, unión y compromiso. De la caída con Camioneros al abrazo final en Alsina, fueron semanas que reforzaron el sentido de pertenencia y dejaron grabado para siempre un ascenso que no fue casualidad, sino consecuencia de creer incluso cuando parecía más difícil.

Unión fútbol femenino ascensos
Noticias relacionadas
madelon, por uno: quisimos algo mas, pero posicionamos a union bien arriba otra vez

Madelón, por UNO: "Quisimos algo más, pero posicionamos a Unión bien arriba otra vez"

tomas durso y fernando diaz, las caras nuevas que union nunca llego a ver en cancha

Tomás Durso y Fernando Díaz, las caras nuevas que Unión nunca llegó a ver en cancha

todos los jugadores de union que deben volver en diciembre: como llega cada uno

Todos los jugadores de Unión que deben volver en diciembre: cómo llega cada uno

union evalua sancionar a jeronimo domina por viajar a espana para cerrar su pase al cadiz

Unión evalúa sancionar a Jerónimo Dómina por viajar a España para cerrar su pase al Cádiz

Lo último

Escándalo en Colón: impugnan a la lista de Ricardo Luciani y piden suspender las elecciones

Escándalo en Colón: impugnan a la lista de Ricardo Luciani y piden suspender las elecciones

Condenaron a un hombre a cinco años de prisión por llevar en un remís cocaína para vender al menudeo

Condenaron a un hombre a cinco años de prisión por llevar en un remís cocaína para vender al menudeo

Argentina vuelve al Campeonato Mundial de Boxeo Amateur organizado por la IBA en Dubai

Argentina vuelve al Campeonato Mundial de Boxeo Amateur organizado por la IBA en Dubai

Último Momento
Escándalo en Colón: impugnan a la lista de Ricardo Luciani y piden suspender las elecciones

Escándalo en Colón: impugnan a la lista de Ricardo Luciani y piden suspender las elecciones

Condenaron a un hombre a cinco años de prisión por llevar en un remís cocaína para vender al menudeo

Condenaron a un hombre a cinco años de prisión por llevar en un remís cocaína para vender al menudeo

Argentina vuelve al Campeonato Mundial de Boxeo Amateur organizado por la IBA en Dubai

Argentina vuelve al Campeonato Mundial de Boxeo Amateur organizado por la IBA en Dubai

Unión inicia su última semana de entrenamientos con definiciones clave para el plantel

Unión inicia su última semana de entrenamientos con definiciones clave para el plantel

Hoy es el Día Nacional del Mate en Argentina: cómo prepararlo, según la inteligencia artificial

Hoy es el Día Nacional del Mate en Argentina: cómo prepararlo, según la inteligencia artificial

Ovación
Fútbol femenino de Unión: el camino a la gloria y el inolvidable ascenso a la Primera división

Fútbol femenino de Unión: el camino a la gloria y el inolvidable ascenso a la Primera división

Iván Udrizard, presidente de Kimberley: El club volvió a ser familia y el básquet es el motor

Iván Udrizard, presidente de Kimberley: "El club volvió a ser familia y el básquet es el motor"

En VIVO: Colapinto quiere pisar fuerte en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

En VIVO: Colapinto quiere pisar fuerte en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

Agenda del básquet de Unión en diciembre: fechas, rivales y estadios confirmados

Agenda del básquet de Unión en diciembre: fechas, rivales y estadios confirmados

Argentina vuelve al Campeonato Mundial de Boxeo Amateur organizado por la IBA en Dubai

Argentina vuelve al Campeonato Mundial de Boxeo Amateur organizado por la IBA en Dubai

Policiales
Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que quería matarse

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que "quería matarse"

La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Escenario
Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de Magos, Espadas y Rosas

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando Anónimo, su segundo disco

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Eruca Sativa llega a Tribus presentando A tres días de la tierra

Eruca Sativa llega a Tribus presentando "A tres días de la tierra"

Pablo Agustín llega a Santa Fe con Criado por Lobos

Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL