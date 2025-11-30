Carlos Trod: "Somos los pobres de esta elección en Colón, pero mañana podemos ser ricos"

Carlos Trod, uno de los candidatos a presidente de Colón, se refirió al acto eleccionario y reveló: "Fue espectacular. Felicito a todos los socios".

En la previa de los comicios que definirán al nuevo presidente de Colón , Carlos Trod, uno de los candidatos que irrumpió por primera vez en la escena política rojinegra, dejó declaraciones cargadas de emoción, orgullo y sentido de pertenencia. Antes de que se conocieran los resultados, aseguró que solo haber competido ya representaba “un triunfo total” para su espacio.

“¿Sabés por qué? Por esta camiseta. Esta camiseta…”, remarcó con énfasis, tocándose el escudo, como símbolo de identidad sabalera. “Lo que queríamos era competir y estar dentro de la estructura de Colón. Y ya estamos. Esta camiseta la van a transpirar todos los que vengan acá. A ninguno se la va a llevar de arriba…”, afirmó, en un mensaje que apuntó a la transparencia electoral y al respeto por los valores del club.

Consultado sobre el desarrollo de la jornada, Trod elogió la participación de los socios y destacó el compromiso mostrado a pesar de las condiciones climáticas adversas por la mañana. “Espectacular. Felicito a todos los socios. Esta mañana estaba complicado con la temperatura, la lluvia… después cambió el clima y realmente es para felicitar la paciencia que han tenido”, destacó.

El orgullo de Carlos Trod

El referente de la agrupación Unidad Colonista también mostró su orgullo por participar por primera vez como candidato a presidente. “Me deja muchas cosas porque es un sentimiento, una pasión. La quiero volcar ahora y siempre dentro del club. Estamos esperando que se termine esta elección para recibir la agrupación”, explicó. Y adelantó que, si no se la reconocen formalmente, volverá a presentarla ante las nuevas autoridades.

Trod no ocultó la emoción al cerrar su diálogo: “¿Cómo no voy a estar emocionado? Para mí es un gusto estar acá. Ya te lo dije el otro día… ya vas a llegar a mi edad”. Antes, había dejado una frase que generó repercusión entre los presentes: “Nosotros somos los pobres de esta elección, pero los pobres que mañana pueden ser ricos”.

Un mensaje que combina humildad, ilusión y pasión por Colón, en una jornada donde, más allá del resultado, Trod sintió que ya había ganado.