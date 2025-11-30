Uno Santa Fe | Ovación | Santero

Con los títulos de Damiani y Santero, el Turismo Nacional tuvo su último domingo del año

Mendoza fue pura emoción, y en todos los sentidos: por su regreso al calendario, la nostalgia de que sea la última fecha del año, los campeones, los festejos; todo eso en una sola carrera.

Matías Russo

Por Matías Russo

30 de noviembre 2025 · 18:55hs
Con los títulos de Damiani y Santero, el Turismo Nacional tuvo su último domingo del año

Se llevó a cabo este domingo la jornada de clausura de la temporada 2025 del Turismo Nacional, que se realizó en el “Autódromo Ciudad de San Martín” de la provincia cuyana, trazado que hacía 11 años que no se visitaba. Y, allí, pasó de todo. Bautista Damiani y Julián Santero, los grandes protagonistas.

En primer término, se definió lo más importante que estaba en juego el fin de semana de la 12ª cita y clausura del certamen: el título de Clase 2.

Así entonces, en horas del mediodía se puso en marcha la última competencia del año para esa divisional, que tuvo un desenlace increíble. Pues todo estaba en favor para el puntero del campeonato, poleman y local, Gonzalo Antolín (Peugeot) que, incluso, lideró la carrera decisiva en más de la mitad de las vueltas. Sin embargo, el motor del “León” del piloto mendocino se rompió en pleno fragor de la batalla, y sus chances quedaron enterradas en la cama de desaceleración del circuito. A partir de allí, inició una lucha frenética por el título por quienes lo escoltaban.

Turismo Nacional.jpg

Pero algunos de ellos también sufrieron abandonos, como en el caso de Juan Pablo Pastori -era el virtual líder del torneo en ese entonces-, el uruguayo Joaquín Cafaro (Toyota) y Nicolás Posco (Ford). Todas esas contingencias de los rivales, sumado al salto a la punta de la carrera por parte de Bautista Damiani le permitieron al joven piloto bonaerense ir directo a la victoria y a su primer título en el TN, gracias a la superación de todas las alternativas.

Qué ocurrió en la Clase 3

Por otro lado, la final de la Clase 3, que fue la última contienda del domingo mendocino y del año para la categoría, tuvo un desarrollo mucho más calmo debido al dominio contundente de Agustín Canapino y de la anticipada consagración por parte de Julián Santero.

De esta manera, la división mayor del Turismo Nacional tuvo una carrera de final de temporada lineal, que fue ganada por el arrecifeño a los mandos del Toyota Corolla del equipo Ale Bucci Racing y, con el local Santero *también una unidad japonesa) proclamdo campeón, algo que logró de manera anticipada en la cita anterior en Río Cuarto, pero aprovechó su única carrera como local del año para festejar con su gente.

Se acabó así, entonces, una nueva temporada del TN. La próxima comenzará, con su primera fecha del calendario venidero, los días 6, 7 y 8 de febrero en el “Autódromo Ciudad de Paraná”, provincia de Entre Ríos.

Santero Turismo Nacional Mendoza
